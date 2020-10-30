В Бурятии очередной суточный рекорд – 226 новых больных COVID-19

Все текущие ограничительные мероприятия в Бурятии продлены до 30 ноября включительно



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 11 331. Прирост за сутки - 226 случаев. 66% (7449) инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ, Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 166 человек., восемь за последние сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 226 новых случаев коронавируса: 141 человек обследован по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 4655 человек.



Все текущие ограничительные мероприятия в Бурятии продлены до 30 ноября включительно.



В инфекционных стационарах с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1857 пациентов. На амбулаторном наблюдении находится 536 пациентов с COVID-19, наблюдается 6054 человек.



В настоящее время в республике для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2417 коек, занято – 2122, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1857, свободно 295 коек. Занятость коечного фонда составляет 87,8%.



В обсерваторе находятся 22 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 4778 человек, с нарастающим итогом – от 474 806 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В Бурятии по итогам недели с 23 по 29 октября прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 16%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).



По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия занимает третье место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии увеличился: по данным на 22 октября прирост выявленных случаев коронавируса составлял 13%.





Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Еврейской автономной области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 21%. Наименьший прирост зафиксирован на Камчатке - 7%.



По данным ИЦК на сегодняшний день в России насчитывается 1 581 693 случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Бразилия, на втором - Индия. Первое место по заболеваемости занимает США –8 932 985 человека.



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