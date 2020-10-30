Жители Улан-Удэ могут сами назвать новый сквер

Он появится на пустыре между улицами Боевая и Зои Космодемьянской в рамках проекта «Народный бюджет»



В столице Бурятии продолжаются строительно-монтажные работы по благоустройству городских территорий в рамках проекта «Народный бюджет». На пустыре между улицами Боевая и Зои Космодемьянской появится новый небольшой городской сквер. Пока его называют сквер «Народный».



Сейчас подрядчик приступил к укладке тротуарных дорожек и закладке летнего водопровода. Уже установлено 24 фонарных уличных столба со светодиодами. На завершающей стадии здесь появятся десять скамеек с урнами. Также здесь пройдет масштабное озеленение. Будут высажены 962 саженца яблони сибирской, 40 саженцев берез, 40 рябины. С помощью агрегата пересадчика будут посажены 16 взрослых берез.



После окончания всех работ в Улан-Удэ появится новое место для отдыха горожан, расположенное в удобном месте, рядом с памятником «Стихии» и Собором Рождества Христова, которые красиво подсвечиваются ночью.



Жители Улан-Удэ могут дать свое название новому скверу. Предложения принимаются в личных сообщениях в социальных сетях Комитета городского хозяйства: https://vk.com/kgh03, https://www.instagram.com/kgh03/



Прием заявок до 6 ноября включительно, сообщили в администрации столицы Бурятии.



Фото: ulan-ude-info.ru В столице Бурятии продолжаются строительно-монтажные работы по благоустройству городских территорий в рамках проекта «Народный бюджет». На пустыре между улицами Боевая и Зои Космодемьянской появится новый небольшой городской сквер. Пока его называют сквер «Народный».Сейчас подрядчик приступил к укладке тротуарных дорожек и закладке летнего водопровода. Уже установлено 24 фонарных уличных столба со светодиодами. На завершающей стадии здесь появятся десять скамеек с урнами. Также здесь пройдет масштабное озеленение. Будут высажены 962 саженца яблони сибирской, 40 саженцев берез, 40 рябины. С помощью агрегата пересадчика будут посажены 16 взрослых берез.После окончания всех работ в Улан-Удэ появится новое место для отдыха горожан, расположенное в удобном месте, рядом с памятником «Стихии» и Собором Рождества Христова, которые красиво подсвечиваются ночью.Жители Улан-Удэ могут дать свое название новому скверу. Предложения принимаются в личных сообщениях в социальных сетях Комитета городского хозяйства: https://www.facebook.com/kgh03 Прием заявок до 6 ноября включительно, сообщили в администрации столицы Бурятии.Фото: ulan-ude-info.ru