В Бурятии внучка обокрала родного деда

Девушка условно осуждена за заведомо ложный донос и привлекается за кражу сотового телефона



В Бурятии в отдел полиции «Северобайкальский» обратился 68-летний местный житель. Мужчина рассказал о краже у него банковской карты, сообщили в республиканском МВД.



Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. Они выяснили, что накануне пенсионер распивал спиртное со своими родственниками, в том числе, ранее неоднократно судимой внучкой. Как оказалось, 23-летняя девушка наутро похитила электронное средство платежа, которое давал дедушка ей в ходе застолья для приобретения алкоголя.



Предварительно установлено, что в течение дня она потратила на спиртные напитки около трех тысяч рублей с оснащенной бесконтактной системой расчета карты. При этом преступление злоумышленница совершила, будучи условно осужденной за заведомо ложный донос. Кроме того, в настоящее время она привлекается к уголовной ответственности за кражу сотового телефона у жителя Северобайкальска.



К слову, гаджет она похитила, злоупотребив доверием незнакомца. Девушка на улице притворилась плачущей. Мужчина не смог пройти мимо и, спросив в чем дело, впустил ее в дом, чтобы успокоить и дать лекарств. Однако, когда он вышел в другую комнату, она взяла с журнального столика его мобильный и, приняв принесенные им таблетки, ушла. Ущерб составил 9,5 тысячи рублей.



Злоумышленница нигде не работает, лишена родительских прав. Имеет на иждивении новорожденного ребенка.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



Фото: «Номер один»



