В Бурятии в ДТП погиб пятимесячный младенец

Погибла 47-летняя женщина, травмированы пятилетний ребенок и двое взрослых



Два человека, включая пятимесячного ребенка, погибли, трое травмированы в результате ДТП в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщили в республиканском МВД.



По предварительной информации, сегодня около 15:20 местного времени 27-летний водитель автомашины «Тойота Камри Грация» на 14-м километре автодороги Северобайкальск-Нижнеангарск»не справился с управлением и, выехав на полосу встречного движения, совершил столкновение с рейсовым автобусом ПАЗ под управлением 49-летнего гражданина.



В результате ДТП погибли двое пассажиров легкового автомобиля – 47-летняя женщина и пятимесячная девочка. Еще двое пассажиров иномарки – 28-летняя девушка и пятилетний ребенок, а также водитель с травмами доставлены в медучреждение.



Предварительно известно, что в маршрутном транспорте никто не пострадал. Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.



Фото: МВД по Бурятии

