«Фенольное озеро» пока не дает превышений ПДК вредных веществ

Замеры ведутся в границах санитарно-защитной зоны и в точке, которая максимально близка к жилой застройке



Экологический мониторинг отстойника-накопителя Улан-Удэнского ЛВРЗ не выявляет превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).



Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, который проводится специалистами лаборатории центра охраны окружающей среды ВСЖД и представителями Роспотребнадзора. Исследования позволяют в оперативном режиме отслеживать текущую ситуацию с выбросами. С помощью переносного автоматического газоанализатора специалисты лаборатории центра охраны окружающей среды ВСЖД определяют концентрацию опасных веществ в районе «фенольного озера».



Замеры осуществляются в границах санитарно-защитной зоны отстойника-накопителя и в точке, которая максимально приближена к жилой застройке. Приборы определяют точную концентрацию в воздухе не только фенола, но и еще семи опасных компонентов (бензол, формальдегид, нафталин, ксилол и др.).



Как отмечают специалисты, в настоящий момент содержание опасных компонентов в воздухе не превышает предельно-допустимых норм. Мониторинг загрязняющих выбросов ведется на постоянной основе.







Предварительно одобренному проекту еще предстоит получить всестороннюю оценку соблюдения экологического законодательства, воздействия на окружающую среду и мер защиты населения от намечаемой деятельности при прохождении государственной экологической экспертизы.



Фото: baikalfinans.com

Экологический мониторинг отстойника-накопителя Улан-Удэнского ЛВРЗ не выявляет превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ, сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД).Об этом свидетельствуют результаты мониторинга, который проводится специалистами лаборатории центра охраны окружающей среды ВСЖД и представителями Роспотребнадзора. Исследования позволяют в оперативном режиме отслеживать текущую ситуацию с выбросами. С помощью переносного автоматического газоанализатора специалисты лаборатории центра охраны окружающей среды ВСЖД определяют концентрацию опасных веществ в районе «фенольного озера».Замеры осуществляются в границах санитарно-защитной зоны отстойника-накопителя и в точке, которая максимально приближена к жилой застройке. Приборы определяют точную концентрацию в воздухе не только фенола, но и еще семи опасных компонентов (бензол, формальдегид, нафталин, ксилол и др.).Как отмечают специалисты, в настоящий момент содержание опасных компонентов в воздухе не превышает предельно-допустимых норм. Мониторинг загрязняющих выбросов ведется на постоянной основе. Напомним , 15 сентября в Улан-Удэ состоялись общественные слушания по проекту рекультивации отстойника-накопителя, расположенного на территории Улан-Удэнского локомотиво-вагоноремонтного завода. По результатам слушаний принято решение одобрить намечаемую деятельность по обезвреживанию отстойника-накопителя и рекультивации нарушенных земель с учетом замечаний и предложений общественности. Хотя против этого выступил известный в Бурятии эколог Евгений Кислов Предварительно одобренному проекту еще предстоит получить всестороннюю оценку соблюдения экологического законодательства, воздействия на окружающую среду и мер защиты населения от намечаемой деятельности при прохождении государственной экологической экспертизы.Фото: baikalfinans.com