Бурятия потеряет почти 5 проц валового регионального продукта

Главная причина снижения ВРП в текущем году, по оценке минэкономики, пандемия коронавируса



Валовой региональный продукт (ВРП) Бурятии, по оценке министерства экономики республики, в 2020 году составит 239,5 миллиарда рублей и снизится на 4,8% по сравнению с 2019 годом, сообщили в пресс-службе ведомства.



«В этом году у нас, как и по всей стране, ожидается спад в экономике. Основная причина которого - эпидемия коронавируса, повлиявшая на все сферы деятельности» - отмечают специалисты министерства.



Удельный вес отраслей в структуре ВРП в текущем году следующий: промышленное производство 24%, торговля - 12,3%, транспорт - 10,2%, строительство - 6,2%. Прочими отраслями будет произведено 47,4% ВРП.



Минэкономразвития России в прогнозе ожидает падение ВВП страны в 2020 году на 3,9%.



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