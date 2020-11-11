Сбербанк в свой день рождения вновь дарит подарки

В этом году 11 и 12 ноября пройдет уже традиционная масштабная акция

«Зеленый день — самый выгодный день в году» приуроченна к 179-му дню рождения крупнейшего банка страны.

О праздничной распродаже банковских продуктов и не финансовых сервисах для жизни рассказал Сбер на пресс-конференции.

- Не делайте подарки нам, сделайте подарки себе – говорим мы клиентам в наш день рождения. В 2019 году «Зеленый день» стал самой большой акцией не только Сбербанка, но и в целом в стране. Всего за два дня было обработано более 760 тыс. кредитных заявок. Уверен, в 2020 акция будет еще более популярной, - отметил Лев Хасис, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

- Зеленый день - это своего рода "черная пятница" от Сбера. Только 11 и 12 ноября для частных клиентов, а 11-17 ноября для корпоративных клиентов на сайте акции будут действовать скидки и специальные предложения от банка, компаний экосистемы Сбера и наших партнеров. Например, подписка Сберпрайм будет в 4 раза дешевле. А это возможность два года пользоваться сервисами Okko, СберЗвук, Delivery Club, СберМаркет, СберМобайл и СберДиск. Это музыка, фильмы и сериалы, доставка продуктов без дополнительной оплаты и скидка на мобильную связь, - рассказал Антон Соколов, управляющий Бурятским отделением Байкальского банка Сбербанка.

В «Зеленый день» уникальные предложения доступны каждому. Например, сервис «Дом.клик» предоставит скидки до 20% на покупку недвижимости в 600 жилищных комплексах по стране.

«Сбермаркет» проводит акцию с 11 по 17 ноября. В этот период на сайте появится отдельная категория «Дешевле, чем на полке». Тысячи товаров будут скидкой более, чем 50%.

Также в праздничные дни интересные предложения подготовили партнеры – их в этом году более 170. Например, в «Эльдорадо» предлагают скидки до 30% на более чем 500 товаров из различных категорий. В «Макдональдс» 11 и 12 ноября с помощью приложения «Сбера» можно будет купить куриные стрипы. Этот продукт будет стоит 99 рублей – скидка составит 25%.

Предложения от компаний экосистемы Сбера на Зеленом дне:

● СберПрайм — подписка, дающая скидки на услуги Okko, СберЗвука, Delivery Club, СберМаркета, СберМобайла и СберДиска, (СБЕР ЕАПТЕКИ, Ситимобила - данных сервисов еще нет в Бурятии) — всего за 999 рублей на два года. При активном использовании подписки с её помощью можно сэкономить 25 000 руб. за два года;

● SberBoxPrime — всего за 299 рублей в месяц (обычная цена — 349 рублей в месяц) на два года;

● SberBox — всего 2490 рублей за приставку (обычная цена — 3490 рублей);

● Okko — 990 рублей за три месяца «Оkko.Спорт» + скидка 45% на продление на следующий год и 50%-я скидка на фильм. Смотрите один фильм со скидкой 50%. Активируйте до 19 ноября и выберите фильм в течение 14 дней после активации;

● Delivery Club — скидка 10% на заказ продуктов;

● СберЗдоровье — скидка более 20% на безлимитные консультации терапевта, педиатра + две консультации узких специалистов в течение года;

● СберМобайл — скидка 25 % на 3 месяца связи на все тарифы

● СберКорус — 450 рублей за электронную подпись для личных целей и дополнительные услуги со скидкой;

● СберУслуги — страховка в подарок на защиту профессиональной ответственности сроком на два месяца в подарок.

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