Электроотопление в Улан-Удэ становится дешевле, чем обогрев дровами

Жить в дыму улан-удэнцам приходится круглогодично, в зимнее время года ситуация лишь обостряется



С наступлением холодов над городом уже традиционно навис смог и запах гари. Впрочем, жить в дыму улан-удэнцам приходится круглогодично, в зимнее время года ситуация лишь обостряется. Вместе с тем в этом году эксперты говорят, что жители частного сектора вполне могут выбрать другой вариант отопления жилья на смену старым добрым дровам. И речь идет вовсе не о новомодных пеллетах или бездымном топливе, которые так и не стали панацеей для решения экологических проблем города.



Сам себе кочегар



В Улан-Удэ уже на 20% подорожали дрова. Если весной один кубометр топлива (сосна) продавался за 1300 рублей, то сегодня уже в среднем - за 1600. Поскольку электроэнергия в Бурятии за год подорожала всего на 4%, владельцы коттеджей и больших частных домов находят более выгодным переход на электроотопление. По мнению экспертов, это не только позволит значительно снизить загрязненность атмосферного воздуха нынешней зимой, но и упростит жизнь хозяевам частных домов.



Как известно, общество живет стереотипами. Один из таких гласит о том, что отопление дровами в частном секторе якобы дешевле электроотопления. Это было верным еще несколько лет назад, когда население республики само заготавливало дрова и валежник. Сегодня, когда цена дров растет ежегодно на 10-20%, а киловатт-час - всего на 4%, затраты любителей покидать полешки в печку стали совершенно бессмысленными с экономической точки зрения. Об этом можно судить на основании анализа стоимости отопления дровами по сравнению с электроотоплением, которые представил в правительство республики доктор физико-математических наук, доцент Андрей Номоев.



Для сравнительного расчета затрат рассмотрели утепленный деревянный коттедж в 100 квадратных метров с печным отоплением. За отчетный период взят апрель. Отопление электричеством коттеджа обошлось в эксперименте в 2670 рублей. В эту сумму входят расходы на тепло за апрель 2020 года за счет электроотопления. Что касается печного отопления, то при минимальной рыночной стоимости одного кубометра в 1300 рублей, учитывая КПД печки в 50%, стоимость отопления обошлась в 2028 рублей. Однако в расчеты по отоплению дровами ученый заложил 0,25 ставки истопника (3000 рублей в месяц), что сразу же привело к двукратной экономии использования электроотопления по сравнению со сжиганием древесного топлива.



- У нас почему-то такие временные и трудовые затраты, как покупка дров, их разгрузка, колка, перенос, растопка и вынос шлака никем не считаются, - говорит Андрей Номоев. - Однако для многих домовладельцев это серьезный фактор, чтобы начать считать хотя бы по минимуму свою работу кочегаром, и тогда станет ясно, что электроотопление будет как минимум в два раза выгоднее для них. Кроме того, электроэнергия это абсолютно чистое тепло, в отличие от сгорания твердого топлива.



Автор предложений по переводу частного сектора Улан-Удэ на электроотопление также полагает, что если даже убрать из расчетов «зарплату печника», а владельцам домов использовать терморегуляцию (в том числе с использованием мобильного телефона) и теплые полы, то затраты по киловатт-часам будут на 20% меньше, чем при сжигании твердого топлива.



И, конечно же, важным фактором при переходе на электрообогрев является утепление дома.



Нажать на кнопку



Член депутатской рабочей группы «Чистый воздух» Игорь Бобков согласен, что многие затраты по теплу обычные домовладельцы не считают и не контролируют, а в результате эффективность дорожающего дровяного отопления ежегодно снижается. И уже сравнилась по стоимости с электроотоплением. Которое гораздо удобнее.



- КПД электрокотла ведь приближается к 100%, нажал на кнопку, и в дом сразу пошло тепло, а если топить дровами, то половина тепла улетает в трубу, - считает депутат. - Тем более что сам электрокотел стоит в несколько раз дешевле твердотопливного котла, имеет больший срок службы, прост в обслуживании и ремонте.



Кроме того, трубы регулярно забиваются сажей, на их очистку надо тратить дорогостоящую химию и необходимо чистить дымоходы.



Улан-удэнец Сергей Романов уже два года как отказался отапливать дровами свой коттедж на Верхней Березовке.



- В самые холодные январь и февраль у меня по 15 тыс. рублей выходит на электрообогрев, а дров я ранее сжигал примерно на эту же сумму, но в доме было холоднее, - говорит он.



По словам Сергея, это связано с тем, что его большой котел «фактически отапливал сам себя и гараж, где он расположен», а в дом поступало лишь оставшееся тепло. Зато когда котел полностью утеплить, он подает тепло точечно в дом и практически без потерь.



Как рассказывает Сергей Романов, ему, как бывшему сельскому жителю, психологически было трудно отказаться от традиционной закупки и складирования дров на зиму. Понять его можно - ведь дрова во всей нашей человеческой истории крепко связаны не с вредом атмосфере и здоровью людей, а с теплом и домашним уютом. Но когда он посчитал все издержки, то расставание с топливом из каменного века пошло легко.



Попрощаться с дымом



В мэрии Улан-Удэ согласны с тем, что значительная часть частного сектора уже сегодня по экономическим причинам может перейти на электрообогрев. Вадим Имидеев, председатель проектно-аналитического комитета администрации г. Улан-Удэ, сообщил на недавнем городском совещании по качеству воздуха, что по ряду жилых частных микрорайонов «самое надежное и относительно доступное решение – электроэнергия, поскольку централизованное тепло и газоснабжение там провести нереально».



Сергей Козлов, директор филиала «Россети Сибирь» в Бурятии, уточнил, что в Улан-Удэ в четырех жилмассивах с интенсивным образованием дыма - Верхняя Березовка, Аршан, Лысая гора и Шишковка - есть техническая возможность перевести их полностью на электроснабжение. Что не потребует реконструкций распределительных мощностей.



А вот что касается Левого Берега, то в связи с ростом потребления населением электроэнергии, особенно в зимний период, свободных мощностей там практически не осталось. И если население частного сектора начнет массово переходить на электрообогрев, то электросетевое хозяйство может не выдержать. По оценкам энергетиков, на его реконструкцию потребуется 1,7 млрд рублей. Таких денег у энергетиков нет. Также предстоят вложения и в сетевое хозяйство п. Комушка и п. Горький, сильно загрязняющих атмосферу густонаселенных кварталов Октябрьского района.



Тем не менее пока свободные мощности по электричеству есть во многих микрорайонах Улан-Удэ, и отказ от дров и угля в пользу более удобного и экономичного электроотопления будет только набирать обороты.



По данным мониторинга Бурятского гидрометцентра, за последнюю неделю октября в Октябрьском районе Улан-Удэ фиксировалась концентрация опасного для здоровья бензапирена в 8,7 раза, превышающая безопасную норму (ПДК). Поэтому пока что под бесконечные разговоры перехода на пеллеты, бездымный уголь и трубопроводный газ нам остается уповать лишь на то, что все больше «частников» будут переходить на электрообогрев. Если только получится избавиться от стереотипного мышления и романтики дровяных печей.



Дмитрий Родионов, «Номер один».