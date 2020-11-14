14.11.2020
В Улан-Удэ военные снесли более 15 ветхих зданий минобороны

В Улан-Удэ военные снесли более 15 ветхих зданий минобороны

От них очистили территорию станции Дивизионная, которая находится в черте города

Военные инженеры Восточного военного округа завершили работы по сносу опасных, ветхих зданий и сооружений министерства обороны на территории воинских частей в Бурятии, сообщила пресс-служба ВВО.

В ходе первого этапа работ с помощью тяжелой инженерной техники - инженерной машины разграждения (ИМР), крана манипулятора, крана стрелы - было разрушено два здания на территории танкового соединения. А всего инженеры разрушили более 15 зданий на территории станции Дивизионная в танковом соединении и за его пределами.

Специально для этого было сформировано сводное подразделение численностью 10 человек. Все военнослужащие проходят службу по контракту, обладают высокой квалификацией и необходимым опытом эксплуатации инженерных машин. Проделанная работа позволила избавиться от аварийных зданий, являющихся потенциально опасными для военнослужащих и местного населения.

Фото: function.mil.ru
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