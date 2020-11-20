В Бурятии оштрафовали захламленную опилками пилораму

Также там нашли древесину неизвестного происхождения





Прокуратура Бурятии проверила работу пунктов приема и отгрузки древесины в Баргузинском района.

«Установлено, что владельцем одного из пунктов не обеспечено надлежащее ведение документации. В нарушение закона на предприятии отсутствовали журналы, подтверждающие учет и происхождение древесины. Кроме того, не принимались меры по предотвращению негативного воздействия отходов производства на окружающую среду. Ненадлежаще организован сбор, вывоз и размещение отходов, почва на территории предприятия захламлена опилками», рассказали об итогах проверки в надзорном ведомстве.Прокурор возбудил в отношении руководителя предприятия два административных дела. Постановлениями контролирующих органов он оштрафован.Фото: «Номер один»