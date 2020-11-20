Игорь Кобзев: Иркутская область против выравнивания тарифов

Позиция Приангарья не изменилась - ответила отказом Бурятии, ответит отказом и Туве
Иркутская область против выравнивания тарифов как для потребителей, так и для предприятий. Об этом губернатор региона Игорь Кобзев заявил во время пресс-конференции 19 ноября, сообщает официальный портал региона.
Напомним, в СМИ появилось письмо зампреда правительства РФ Юрия Борисова о концепции объединения тарифного регулирования. В частности, предлагается тарифно объединить Иркутскую область с Тувой. Это может привести к повышению тарифов для предприятий региона на 4%.
«Я считаю, что данная ситуация не допустима. Такое предложение уже было некоторое время назад, Иркутская область тогда ответила отказом. Ответим отказом и в этот раз. Хотя пока, повторюсь, это только общий подход. Мы против выравнивания тарифов, как для потребителей, так и для предприятий. Рост тарифа на 4% ведёт за собой увеличение выпадающих доходов. Мы предварительно посчитали, что это миллиарды рублей из консолидированного бюджета Иркутской области. И дальше идут процессы, которые стоит рассматривать с точки зрения конечных потребителей. Выпадающие доходы необходимо компенсировать средствами областного бюджета. Экономика не в нашу пользу, поэтому мы будем отвечать отказом», - подчеркнул губернатор.
«Номер один» подробно рассказывал о ситуации. А также – приводил разъяснение Республиканской службы по тарифам о действующих ценах на рынке электроэнергии, где Бурятия входит в число регионов с наиболее дешевыми тарифами для населения и предприятий.
Фото: irkobl.ru
Напомним, в СМИ появилось письмо зампреда правительства РФ Юрия Борисова о концепции объединения тарифного регулирования. В частности, предлагается тарифно объединить Иркутскую область с Тувой. Это может привести к повышению тарифов для предприятий региона на 4%.
«Я считаю, что данная ситуация не допустима. Такое предложение уже было некоторое время назад, Иркутская область тогда ответила отказом. Ответим отказом и в этот раз. Хотя пока, повторюсь, это только общий подход. Мы против выравнивания тарифов, как для потребителей, так и для предприятий. Рост тарифа на 4% ведёт за собой увеличение выпадающих доходов. Мы предварительно посчитали, что это миллиарды рублей из консолидированного бюджета Иркутской области. И дальше идут процессы, которые стоит рассматривать с точки зрения конечных потребителей. Выпадающие доходы необходимо компенсировать средствами областного бюджета. Экономика не в нашу пользу, поэтому мы будем отвечать отказом», - подчеркнул губернатор.
«Номер один» подробно рассказывал о ситуации. А также – приводил разъяснение Республиканской службы по тарифам о действующих ценах на рынке электроэнергии, где Бурятия входит в число регионов с наиболее дешевыми тарифами для населения и предприятий.
Фото: irkobl.ru
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