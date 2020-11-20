В Бурятии СОБР совершил марш-бросок по тайге, чтобы пресечь незаконную рубку

Ее организовали двое ранее судимых мужчин, уговоривших помочь им двух приятелей



В Бурятии в Заиграевском районе накануне ранним утром в результате профилактического рейда участковым уполномоченным полиции Онохойского отдела полиции при силовой поддержке СОБР Росгвардии недалеко от села Тодогто в лесном массиве задержана группа лиц, занимающихся незаконной заготовкой древесины. Силовики, чтобы задержать злоумышленников, прошли около семи километров по лесу, сообщили в республиканском МВД.



Четверо жителей Улан-Удэ успели срубить 16 сосен. Общий объем спиленной древесины составил 11 кубометров. Ущерб, нанесенный лесному фонду, устанавливается.



Предварительно установлено, что двое ранее судимых мужчин в возрасте 25 и 38 лет, действуя по предварительному сговору, попросили своих приятелей помочь им с заготовкой деревьев. Злоумышленники уверили их, что деляна для заготовки оформлена официально и имеется разрешение.



С места происшествия сотрудниками полиции изъяты: спиленные сосны, бензопила и два автомобиля, переоборудованных для перевозки древесины. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.



Фото: МВД по Бурятии



