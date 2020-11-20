Жители Бурятии стали реже жаловаться на качество теплоснабжения

С начала ноября в Госстройжилнадзор поступило лишь пять таких жалоб





В сентябре-октябре граждане обращались с жалобами на холод в квартирах гораздо чаще, чем в настоящее время. В ноябре в Госстройжилнадзор РБ поступило лишь 5 письменных обращений с просьбой проверить и исправить качество теплоснабжения, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Учитывая ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, администрациям районов, ресурсоснабжающим организациям было дано поручение, они пошли навстречу и сезон начался раньше, в сутки подключали по 200-300 домов. Продолжается работа для того, чтобы наступивший отопительный сезон прошел в штатном режиме, а работники ЖКХ выполняли все положенные работы на должном уровне. В сентябре этого года запустили систему мониторинга качества теплоснабжения потребителей на базе Единой дежурно-диспетчерской службы Улан-Удэ. Она в первую очередь направлена на контроль работы коммунальных служб. При наличии многоуровневого контроля за работой ТГК-14 - технического, технологического, финансового - мы сможем добиться максимально ровного, без срывов, прохождения отопительного сезона, - отметил зампред правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.Фото: «Номер один»