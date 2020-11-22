Система трещит по швам: жители Бурятии возмущены сбоями в организации медпомощи

Отсутствие медикаментов, нехватка коек, огромные очереди, - это лишь малая часть проблем



Вспышка заболеваемости ковидом на прошлой неделе обернулась принятием жестких мер со стороны властей Бурятии. Наверху почему-то посчитали, что главный рассадник заразы находится в торговых центрах, кафе и ресторанах. Но так ли это на самом деле? Не пытаются ли власти в агонии нанести самый простой, лежащий на поверхности, но малоэффективный удар по инфекции, вместо того чтобы системно проработать свои ошибки, главным образом, в здравоохранении?



Брешь на бреши



16 ноября в Бурятии на две недели приостановили работу торговые центры и многие бизнес-точки. Закрытие этих объектов вызвало массу негодования у населения, даже у тех, кто не относится к категории предпринимателей, да и не собирался в ближайшее время пользоваться услугами общепита или тем более сауны. Дело в том, что на протяжении длительного времени жители республики жалуются совсем на другие проблемы, из-за которых пандемия коронавируса все никак не утихает, а народ постепенно впадает в панику.



Главные проблемы, о которых не протрубил только ленивый – отсутствие медикаментов в аптеках. Пожалуй, это одна из самых острых и страшных по своей безвыходности ситуаций. И этот дефицит длится в республике не первую неделю. Пока дальше обещаний (в том числе по поводу предоставления абсолютно всем больным коронавирусом бесплатных лекарств) дело не дошло. Теперь речь идет только о пенсионерах и многодетных семьях.



На сегодняшний день люди по-прежнему жалуются на пустые аптеки, доходит до того, что драгоценные, жизненно важные препараты народ скупает друг у друга с рук по баснословной цене. Спасают чьи-то домашние запасы, по всей видимости.



Немало замечаний граждане республики адресуют Минздраву, которое, по мнению пациентов, недоработало многие направления работы. В частности, пациенты госпиталя ветеранов, специализирующегося на лечении больных с COVID, вспоминают, как недавно в медучреждении закончились антибиотики и трое суток больные не принимали эти жизненно необходимые препараты. В итоге у некоторых пациентов ухудшилось состояние.



- В госпитале сначала были антибиотики, а потом резко закончилось финансирование и пропали лекарства, три дня нам просто кололи в живот разжижающие кровь препараты. Процесс лечения прервался. У дедушки, который лежал вместе со мной в палате, сразу тест показал положительный результат. Лечение больных – это единая цепочка, состоящая из поэтапных звеньев. Если чего-то нет, цепочка прерывается, и последствия могут быть плачевные. Лечение идет насмарку, ухудшения растут в арифметической прогрессии, - делится своими впечатлениями Вадим Иванов.



Бывший пациент от души благодарит врачей, медсестер и санитарок, которые выходили его, но по поводу управления системой оказания помощи больным с ковидом отзывается негативно. Мужчина вспоминает эпизод, когда его вместе с другими пациентами хотели отправить на рентген в другой госпиталь. Но машину, которая должна была везти их, не обработали после только что привезенных новых пациентов. В ней валялись грязные полотенца, одеяла, простыни. Направленные на рентген пациенты запротестовали, ведь их состояние после путешествия в заразной машине могло вновь ухудшиться. Они потребовали дать им другое авто. Только после нескольких звонков на горячую линию Минздрава на вторые сутки пациентам все-таки выделили для поездки чистый автомобиль.



- Можно было бы лучше организовать работу больниц и госпиталей, тогда бы лечение шло эффективнее и быстрее, а главное, без потерь. В системе брешь на бреши, в итоге получается бардак, - сетует Вадим.



Тотальный дефицит лечения



Вторая проблема, которая у всех на слуху, это дефицит коек. Не говоря уж о тотальном дефиците самих медиков, чьих рук в Бурятии катастрофически не хватает, в том числе из-за недавно проведенной федеральной реформы по оптимизации штата медиков.



С этим связана уже третья ключевая проблема – людей попросту некому лечить. Скорые с потоком пациентов не справляются и приезжают далеко не ко всем. Врачи посещают больных с большой задержкой, а то и вовсе «теряются» в пути. В соцсетях люди пишут свои истории столкновения лицом к лицу с ковидом. И не у всех историй счастливый конец. Так, горожане рассказывают о пожилой женщине, которая, не дождавшись медиков, решила сама добраться до больницы на такси, но скончалась в салоне авто, так и не доехав. В нашу редакцию зачастую обращаются люди, которые не могут дождаться врачей и начать лечение. И если раньше медики объясняли ситуацию тем, что едут только к тяжелобольным или пожилым пациентам, то теперь даже бабушки и дедушки не могут дождаться доктора. Многие занялись самолечением.



Четвертая проблема – тесты. Заплатить за срочный тест на «корону» может не каждый, а несколько недель ожидания бесплатного теста приводят к тому, что после получения положительного результата больной уже успевает заразить десятки или даже сотни других людей.



Пятая проблема – опять-таки отсутствие правильной организации работы. Даже те «счастливчики», которым удалось попасть на дефицитные койки в больнице, жалуются на равнодушие персонала. Справедливости ради отметим, что такая ситуация не во всех лечебных заведениях.



- Я отлежал в ковид-госпитале и с уверенностью могу сказать, что врачи все делали словно из-под палки. Их не отыщешь, они всегда были вне зоны доступа. Указания давали медсестрам по телефону, ни на какие вопросы по поводу лечения, выписки не могли дать ответов, разъяснений. Если уж давать дополнительные выплаты за ковид, то только медсестрам и техперсоналу, которые всегда рядом и хоть как-то пытаются помочь, говорит улан-удэнец Евгений. – Мой лечащий врач только на третьи сутки узнал, что в палате есть пациент с сахарным диабетом.



Очереди за здоровьем



Самое любопытное, что именно в учреждениях, относящихся к Минздраву, и собирается больше всего народу, вопреки всем СанПиНам. Например, те же поликлиники. Жители Аршана, Пентагона, да почти всего Железнодорожного района, желающие пройти рентген легких, толпятся в филиале поликлиники №6, что на улице Московской. Там регулярно скапливается около 30 человек, и все ждут приема у кабинета рентгенолога. Некоторым приходится ждать своей очереди в толпе людей больше часа.



Очередь за больничным в поликлинике № 2, по словам пациентов, напоминает столпотворение. Здесь тоже наблюдается по 30-40 человек в очереди. В одном кабинете принимают сразу шесть участков. Какая там безопасная дистанция. Люди жалуются, что больничный лист им приходится оформлять с риском для здоровья.



В ответ Министерство здравоохранения РБ заявляет, что больничные можно получить в электронном виде, а очереди создаются теми пациентами, которые приходят по старинке за бумажными корешками. Минздрав отсылает пациентов на сайт Госуслуги, где можно посмотреть номер больничного листа. Но для этого как минимум нужно быть зарегистрированным и авторизованным на сайте Госуслуг. Очень сомнительно, что бабушки, работающие пенсионеры и люди, которым недоступен Интернет (а таких сейчас немало), смогут получить эти волшебные электронные больничные. Кроме того, не все работодатели соглашаются принимать листы нетрудоспособности в электронном, а не в бумажном виде.



- В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и ростом заболеваемости ОРВИ Министерство здравоохранения Республики Бурятия рекомендует работодателям принимать листки нетрудоспособности в электронном виде. Переход на электронный документ позволит уменьшить количество обращений в поликлинику, тем самым снизит риск заражения ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией, - сообщает Юлиана Дворникова, пресс-секретарь Минздрава РБ.



С недавних пор при городских поликлиниках начали работу специально созданные фильтр-боксы, куда должны обращаться пациенты с признаками ОРВИ. Здесь их осматривают врачи, берут мазки на коронавирусную инфекцию. Нововведение, на первый взгляд, полезное – фильтр-боксы призваны обезопасить других, не болеющих ковидом пациентов поликлиники. Однако и здесь есть брешь – болеющий коронавирусом человек может заразить людей с простым ОРВИ. Ведь обычные пациенты, не будучи медиками, самостоятельно не всегда могут отличить простуду от коронавируса.



Еще одна проблема, также связанная с распространением ковида, это переполненные маршрутки, автобусы. Ни для кого не секрет, что именно там заражается огромная часть из всех заболевших. При этом, по всей видимости, даже новые большие автобусы город не спасли. Власти сами растерянно признались в том, что теперь часть транспорта ходит полупустой, а остальная - набитой битком. Перераспределить пассажиропотоки примерно в равных пропорциях, соответственно спросу и количеству пассажиров на том или ином направлении - задача, видимо, оказалась для властей неразрешимой.



Конечно, есть и еще одна причина – менталитет. Люди, не соблюдающие дистанцию в очередях в супермаркете, пренебрегающие масками, также вносят печальную лепту в нашу и без того ужасающую статистику по числу заболевших.



Как мы видим, народный рейтинг ключевых причин разбушевавшейся пандемии вовсе не в кафе или бассейнах. Речь идет о системных и серьезных ошибках, подавляющая часть которых кроется именно в организации системы здравоохранения. Которые порой очень дорого обходятся людям, иногда и ценой их жизни.



Ольга Лазарева, «Номер один».