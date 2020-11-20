Общее число случаев COVID-19 в Монголии достигло 555

За минувшие сутки выявлено 37 новых случаев заболевания
В Монголии за прошедшие сутки проведено 3625 тестов на коронавирус, выявлено 37 новых случаев инфекции, сообщил сегодня минздрав страны.
По словам начальника отделения мониторинга Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) А.Амбасэлмаа, 3588 из всех проведенных тестов дали отрицательные результаты, а в 37 пробах обнаружен коронавирус.
«В Улан-Баторе общее число инфицированных достигло 33, увеличившись за сутки на 15, в аймаке Дархан-Уул выявлено пять новых случаев заражения и в аймаке Сэлэнгэ – 10. Кроме того, в сомонах Айраг (1) и Замын-Ууд (5) аймака Дорноговь подтвердились 6 новых случаев инфекции. Также третий тест миротворца, прибывшего на родину из Южного Судана 31 октября, оказался положительным. Инфекция обнаружена у водителя-перевозчика, въехавшего в страну через Алтан-Булаг 16 ноября», - сообщила А.Амбасэлмаа.
Отметим, 335 пациентов в Монголии полностью выздоровели и 213 стационарно лечатся в НИЦИЗ в настоящее время., сообщает МОНЦАМЭ
Фото: montsame.mn
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?