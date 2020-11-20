В Улан-Удэ мужчина забил кирпичами жителя СНТ

Вместе с другом они зашли к будущей жертве за сигаретами рано утром



В Улан-Удэ завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, который убил 42-летнего жителя СНТ «Коммунальник», зайдя к нему за сигаретами, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, вечером 23 июня обвиняемый приехал в гости к другу детства, который проживал в частном доме СНТ «Коммунальник» Советского района. Перед происшествием компания распивала спиртные напитки. Ранним утром 24 июня приятели решили сходить к соседу за сигаретами и заодно забрать вещи друга, которые он оставил там, когда арендовал их дом.



Столь раннему визиту гостей, соседи не были рады. После того, как хозяин вышел в ограду дома, между обвиняемым и им произошла ссора, переросшая в потасовку. Злоумышленник с силой толкнул потерпевшего и, когда тот упал на землю, стал наносить удары ногами по телу. После чего взял кирпичи и поочередно кидал их в голову жертвы. Супруга потерпевшего позвонила в полицию и скорую медицинскую помощь, 42–летнего мужчину отвезли в больницу, где через некоторое время он скончался от повреждений, причиненных ему в ходе нападения.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



Фото: «Номер один»



