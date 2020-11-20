В Бурятии арестант пытался засудить УФСИН за антисанитарию в камере

Он требовал с ведомства почти полмиллиона рублей компенсации





В СИЗО-1 гражданин попал в феврале прошлого года. Пробыл там недолго, но впечатления у него, видимо, остались сильные, о чем свидетельствует последующий иск к бурятскому управлению службы исполнения наказаний (УФСИН) о компенсации в 480 тысяч рублей.

По его словам, в СИЗО «не соблюдались требования по норме жилой площади в камере, надлежащей вентиляции, обеспечению горячей водой, при поступлении - выдачи постельного белья, пищи надлежащего качества, соблюдению санитарных норм в камерах (антисанитария, грызуны, насекомые, отсутствие средств для дезинфекции)».Однако все его доводы разбились об официальные документы, которые принесли в суд представители УФСИН. Например, как пояснили ответчики, во время ежедневного технического осмотра проверяется исправность вентиляции, при выявлении неисправности, она незамедлительно устраняется. «Доводы, что в силу плохой вентиляции, нарушение вследствие этого температурного режима в камерах, что способствовало возникновению простудных инфекций, не нашли своего подтверждения», - говорится в решении суда.Суду были представлены также протоколы климатических измерений, согласно которым параметры микроклимата в камерах соответствовали требованиям «Нормы проектирования следственных изоляторов и тюрем Минюста России». А при отсутствии горячей водопроводной воды горячая вода для стирки, гигиенических целей и кипяченая вода для питья выдаются ежедневно с учетом потребности.Доводы же арестанта, по мнению суда, не нашли подтверждения. «Приведенные доводы в обоснование исковых требований не подтверждаются соответствующими доказательствами (за весь указанный им период жалоб от него не поступало ни в администрацию учреждения, ни прокурору по надзору за данными учреждениям), опровергаются доказательствами, представленными ответчиками. Выдача и получение постельного белья подтверждена личными подписями истца в камерной карточке, а также журналом учета санитарной обработки».Проверил суд и качество пищи и питьевой воды, выдаваемых сидельцам, а также наличие в камерах антисанитарии, насекомых и грызунов. Выяснилось, что у ведомства есть контракт с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», которое проводит контроль качества готовой пищи, воды и готовой продукции, что подтверждается документально. Еще один контракт заключен с ООО «Дезинфекционная станция Улан-Удэ», то есть об антисанитарии, по мнению суда и ответчиков, речи идти не может.Таким образом, разрешая заявленные требования по существу, районный суд пришел к выводу, что оснований для удовлетворения исковых требований не имеется, поскольку доказательства нарушения прав истца действиями ответчиков отсутствуют, обстоятельство ненадлежащих условий содержания истца в указанный период времени своего подтверждения не нашло.Проигравший арестант пытался оспорить решение районного суда в Верховном суде республики, но безуспешно. Доказать, что в СИЗО-1 условия содержания не на высоте не получилось.Фото: «Номер один»