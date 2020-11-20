В Бурятии дорожает сахар

С начала года его стоимость повысилась почти в полтора раза





По данным Росстата, сладкий продукт продолжает лидировать по росту потребительских цен на продовольственном рынке: с начала года он подорожал почти в полтора раза. Так, если еще весной килограмм сахарного песка продавался в Бурятии в среднем за 40 рублей, то сегодня перевалил планку в 55 рублей и стремится выше.

Бурятия, как известно, сама сахар не производит (хотя ранее посадки сахарной свеклы осуществлялись в южных районах республики), а завозит его из других регионов. Поэтому осенний рост курса доллара отразился на кошельке жителей Бурятии, ведь в условиях падения национальной валюты сахарным королям выгоднее экспортировать товар за рубеж. Что вызывает его нехватку внутри страны и рост цен.Тем более что, по данным Минсельхоза РФ, по состоянию на 1 октября урожай сладкого корнеплода сократился на 31%, и при внутреннем объеме потребления в 5,9 млн тонн в этом году будет произведено не более 5,5 млн тонн белого сахара.Особенно настораживает рост оптовых цен. Так, под данным портала Sugar.Ru, они перешагнули отметку в 45 000 рублей за тонну в большинстве российских регионов.Между тем в росте цен на сахар и снижении потребления этого продукта чиновники, которые оказались не в силах повлиять на ценовую динамику, в связи с пандемией видят одни плюсы. И упирают на то, что избыточное потребление сахара приводит к диабету и ожирению. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что наиболее опасными из хронических заболеваний при COVID-19 является сахарный диабет. А заместитель министра Олег Салагай ранее отмечал, что риск смерти при заражении коронавирусом на 48% выше в случае, если человек страдает ожирением. Словом, отказ от сладкого и снижение веса может стать эффективным средством профилактики. Чиновники словно выстраивают оправдание на очередное подорожание жизненно важного продукта.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: pixabay.com