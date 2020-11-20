В Кяхте хотят восстановить хрустальный иконостас Воскресенского храма

Инициативная группа направила запрос о возможной стоимости работ в город Гусь- Хрустальный



В Кяхте по инициативе общественности города Кяхта принято решение о восстановлении знаменитого иконостаса Воскресенского храма в его историческом виде и об объявлении начала сбора средств на эти цели, сообщает сайт «Православная Бурятия».



Приглашены специалисты для консультаций и проведены первые исследовательские работы в фондах и архивах Кяхтинского краеведческого музея имени академика В. А. Обручева. Пока известна только цена проекта реставрации – почти 1 миллион рублей. А полную смету работу еще предстоит подсчитать. При этом очевидно, что средства нужны серьезные.



В поселке Слобода в 1838 году был выстроен белоснежный красавец храм в честь Воскресения Христова, хрустальному с серебром иконостасу которого не было равных во всем мире по красоте и богатству. В годы богоборчества все это было разрушено. Лишь в 2011 году, к 300-летию вхождения Бурятии в состав России на средства из федерального бюджета храм, находящийся прямо на границе с Монголией, восстановили.



Следующий этап восстановительных работ - воссоздание исторического облика иконостаса, стоявшего в центральном приделе. В храме было устроено два теплых придела - в честь Казанской иконы Божией Матери и во имя святителя Николая Чудотворца - освященных в октябре 1838 года. Колокольня была снабжена башенными часами с боем и набором колоколов, вес главного из которых составил 562 пуда. Полы в храме были из чугунных и аспидных плит, окна - забраны коваными решетками, главы - покрыты белым железом.



Инициативная группа направила запрос о возможной стоимости восстановления иконостаса в центр российского хрусталя – город Гусь-Хрустальный. Ответ пока не получен.



Воскресенская церковь является выдающимся образцом архитектуры русского классицизма в формах ампира.



Фото: pravoslavnaya-buryatiya.ru

