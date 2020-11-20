В Бурятии вновь просят выпустить Наталью Бухольцеву из СИЗО

С таким обращением выступил экс-зампред правительства Бурятии
Бывший зампред правительства Бурятии по социальному развитию Владимир Матханов вновь поднял вопрос содержания под стражей главврача городской больницы №4 Улан-Удэ Натальи Бухольцевой. Напомним, она подозревается в мошенничестве с причинением ущерба на 47 миллионов рублей. Ее арестовали в конце августа и поместили в СИЗО, в конце октября срок содержания под стражей для главврача продлили еще на два месяца.
«Действующего аудитора Счетной палаты России, подозреваемого в хищении из бюджета 700 миллионов, отпустили под домашний арест. Может появится возможность отпустить и Наталью Андреевну (Бухольцеву – прим. авт.), врача с более чем 30 летним непрерывным врачебным стажем, женщину пенсионного возраста, так же домой, со всеми необходимыми ограничениями. Ни в коей мере не ставлю под сомнение резонность ранее предпринятых действий следствием. Уверен, объективность следствия не пострадает от такого гуманного решения», написал Владимир Матханов на своей странице в «Фейсбуке».
Отметим, сразу после ареста Натальи Бухольцевой против такой строгой меры пресечения высказались многие влиятельные люди республики. Это были, в частности, депутат Хурала Михаил Гергенов, президент Торгово-промышленной палаты Бурятии Дмитрий Дружинин и все тот же Владимир Матханов. Последний тогда заявил, что «не верит во всю эту историю про Наталью Андреевну, да еще и на 47 миллионов». «Похоже на бюрократическую ошибку», сообщил тогда экс-чиновник и заявил, что «готов поддержать работу адвоката».
Фото: «Номер один»
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