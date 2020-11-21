Роспотребнадзор настаивает на закрытии кафе «Кедр» в Улан-Удэ

Заведение общественного питания игнорировало антиковидные профилактические мероприятия



В Бурятии республиканское управление Роспотребнадзора готовит материалы в суд о временном закрытии в Улан-Удэ кафе «Кедр» (ул. Маяковского,3) за грубые нарушения антиковидных профилактических мероприятий, сообщили в санитарном ведомстве.



В заведении общественного питания допускалось массовое скопление посетителей; не соблюдался масочный режим, как у сотрудников, так и у посетителей кафе; уборка помещений проводилась ненадлежащим образом; на рабочих местах отсутствовали инструкции по применению дезинфицирующих средств; уборочный инвентарь; установлено недостаточное количество моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды, инвентаря.



Санкция в виде временного закрытия выбрана с целью предотвращения непосредственной угрозы жизни или здоровью граждан.



Фото: egov-buryatia.ru



