В Бурятии прощаются с Леонидом Потаповым

Напомним, организацией траурной церемонии занимается специально созданная комиссия при правительстве Бурятии. Мероприятия будут проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности граждан. «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 просим пожилых людей воздержаться от посещения гражданской панихиды и не подвергать себя риску заражения», - призывали в пресс-службе правительства Бурятии.Леонид Потапов скончался 12 ноября, в возрасте 86 лет.Президентом республики Леонид Потапов был с 1994 по 2007 год.