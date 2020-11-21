21.11.2020
В Бурятии прощаются с Леонидом Потаповым

В Бурятии прощаются с Леонидом Потаповым

Церемония прощания с первым президентом республики проходит в ФСК

Сегодня, 21 ноября, в Физкультурно-спортивном комплексе в Улан-Удэ проходит церемония прощания с первым президентом Бурятии Леонидом Васильевичем Потаповым. 

Напомним, организацией траурной церемонии занимается специально созданная комиссия при правительстве Бурятии. Мероприятия будут проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности граждан. «В связи со сложной эпидемиологической обстановкой по COVID-19 просим пожилых людей воздержаться от посещения гражданской панихиды и не подвергать себя риску заражения», - призывали в пресс-службе правительства Бурятии. 

Леонид Потапов скончался 12 ноября, в возрасте 86 лет.  

Президентом республики Леонид Потапов был с 1994 по 2007 год. 

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