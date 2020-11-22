В русском языке не нашлось аналога слову «локдаун»

Каждый десятый россиянин может заменить его только нецензурной лексикой



Коронавирус принес в нашу жизнь новые слова и речевые конструкции. Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал



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Еще 15% предлагают вместо слова 2020 года по версии британского словаря использовать «карантин». А каждый десятый опрошенный (10%) смог предложить альтернативу «локдауну» только из личного запаса ненормативной лексики.



Впрочем, 7% считают, что понятию «локдаун» аналогично «ограничение», 5% предлагают считать синонимичным «локдауну» другую речевую новинку 2020 года — слово «самоизоляция», 4% взамен «локдауну» назвали «блокировку», по 2% — «запрет» и «домашний арест», 3% россиян считают, что в русском языке нет подходящих аналогов для «локдауна».



Среди других не столь популярных вариантов — «блокада», «катастрофа», «падение», «простой», «ступор», «тюрьма» (18%).



Фото: pixabay.com Коронавирус принес в нашу жизнь новые слова и речевые конструкции. Авторитетный британский словарь английского языка Collins English Dictionary назвал «локдаун» словом года . Владимир Жириновский раскритиковал использование этого иностранного слова и призвал употреблять фразу «все закрыто».Портал SuperJob попросил жителей страны назвать русские аналоги «локдауна». В опросе участвовали 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны. Однако среди предложенных вариантов из исконных русских слов оказалась только ненормативная лексика, чаще всего респонденты называли «обрусевшие» иноязычные аналоги. Так, каждый пятый россиянин (20%) считает синонимом «локдауна» слово «изоляция».Еще 15% предлагают вместо слова 2020 года по версии британского словаря использовать «карантин». А каждый десятый опрошенный (10%) смог предложить альтернативу «локдауну» только из личного запаса ненормативной лексики.Впрочем, 7% считают, что понятию «локдаун» аналогично «ограничение», 5% предлагают считать синонимичным «локдауну» другую речевую новинку 2020 года — слово «самоизоляция», 4% взамен «локдауну» назвали «блокировку», по 2% — «запрет» и «домашний арест», 3% россиян считают, что в русском языке нет подходящих аналогов для «локдауна».Среди других не столь популярных вариантов — «блокада», «катастрофа», «падение», «простой», «ступор», «тюрьма» (18%).Фото: pixabay.com