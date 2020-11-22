Еще 21 новый случай COVID-19 зарегистрирован в Монголии

Их выявили в приграничном с Бурятией Селенгинском аймаке



В Монголии сегодня к концу дня общее число инфицированных COVBID-19 увеличилось на 21, и достигло 629 человек. Об этом проинформировал минздрав страны на вечерней пресс-конференции, сообщает



Новые случаи зарегистрированы в аймаке Сэлэнгэ, в результате общее число зарегистрированных случаев в этом аймаке достигло 98.



Из всех зафиксированных случаев инфекции 337 пациентов успешно прошли лечение и выписаны из больницы. В настоящее время лечатся 282 пациента с диагнозом коронавирус, из которых у трех пациентов физическое состояние тяжелое, у 41 пациентов состояние здоровья оценивается как среднее, у 238 заболевание протекает в легкой форме.



Фото: montsame.mn В Монголии сегодня к концу дня общее число инфицированных COVBID-19 увеличилось на 21, и достигло 629 человек. Об этом проинформировал минздрав страны на вечерней пресс-конференции, сообщает МОНЦАМЭ Новые случаи зарегистрированы в аймаке Сэлэнгэ, в результате общее число зарегистрированных случаев в этом аймаке достигло 98.Из всех зафиксированных случаев инфекции 337 пациентов успешно прошли лечение и выписаны из больницы. В настоящее время лечатся 282 пациента с диагнозом коронавирус, из которых у трех пациентов физическое состояние тяжелое, у 41 пациентов состояние здоровья оценивается как среднее, у 238 заболевание протекает в легкой форме.Фото: montsame.mn