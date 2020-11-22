22.11.2020
Еще 21 новый случай COVID-19 зарегистрирован в Монголии

Еще 21 новый случай COVID-19 зарегистрирован в Монголии

Их выявили в приграничном с Бурятией Селенгинском аймаке

В Монголии сегодня к концу дня общее число инфицированных COVBID-19 увеличилось на 21, и достигло 629 человек. Об этом проинформировал минздрав страны на вечерней пресс-конференции, сообщает МОНЦАМЭ.

Новые случаи зарегистрированы в аймаке Сэлэнгэ, в результате общее число зарегистрированных случаев в этом аймаке достигло 98.

Из всех зафиксированных случаев инфекции 337 пациентов успешно прошли лечение и выписаны из больницы. В настоящее время лечатся 282 пациента с диагнозом коронавирус, из которых у трех пациентов физическое состояние тяжелое, у 41 пациентов состояние здоровья оценивается как среднее, у 238 заболевание протекает в легкой форме.

Фото: montsame.mn
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