Неравнодушная девочка из Бурятии пытается изменить мир к лучшему

Как изменилась жизнь тункинской девочки, выигравшей полмиллиона на мост

В начале октября на телеканале ТВ-3 в новом шоу «Миллион на мечту» приняла участие 16-летняя жительница Бурятии. Юлия Мухамадеева из тункинского поселка Кырен представила на суд жюри проект своей мечты – план восстановления старого висячего моста в родном поселке. Члены жюри оценили идею девочки по достоинству и выдали на проект 500 тыс. рублей. Так в одночасье студентка из Бурятии прославилась на всю страну. Но кто она, девочка, которую член жюри Дмитрий Губерниев назвал своим кумиром, что «круче Греты Тунберг»?Юлия – младшая дочка в семье Мухамадеевых. Она и две ее старшие сестры родились в Екатеринбурге, но семь лет назад родители вместе с детьми решили перебраться на родину, в село Кырен. Теперь, по признанию Юлии, нет для нее места роднее, здесь, в Тункинской долине, она чувствует себя легко и комфортно. В поселке живет вся ее большая семья, здесь она учится на первом курсе Байкальского колледжа недропользования по специальности «туризм». На вопрос, почему выбрала именно это направление в учебе, Юлия честно признается: просто, чтобы получить среднее образование для дальнейшего поступления в вуз, и тут же с воодушевлением добавляет: «В колледже мне нравится учиться, прям очень».- Пока я еще не определилась, кем хочу стать. Но родные советуют после окончания учебы поступать на юридический, сказали, что у меня получится быть прокурором, - с юношеским задором говорит Юлия.А пока она вся отдается учебе. Несколько дней назад Юлия вернулась из Улан-Удэ, где вместе с командой единомышленников принимала участие в VII региональном чемпионате «Молодые профессионалы (Worldskillsrussia). Девушка признается, что у нее множество увлечений: она и вяжет, и рисует, и плетет из бисера, но главная ее радость – книги.- Я постоянно читаю, - немало удивляет своим увлечением Юлия. – Люблю читать современную зарубежную литературу, меня привлекает реализм. Из всех любимых писателей мое сердце покорил Стейс Крамер, любимое его произведение «Мы с истекшим сроком годности». Очень хорошая книга, я плакала. Люблю читать, конечно, в бумажном варианте, но так как у нас новых книг не найдешь, приходится довольствоваться электронным вариантом. А еще люблю петь – пою везде и всегда, каждый день. Недавно начала брать индивидуальные уроки в музыкальной школе - мне нужна база. Говорят, что у меня неплохие данные. Голос мне достался от мамы, она очень красиво поет, только в 16 лет сорвала голос и теперь не может брать высокие ноты, - делится девушка.Энергии у девушки хоть отбавляй, она признается, что в детстве обошла почти все кружки: занималась шахматами, увлекалась журналистикой, ходила на 3D-моделирование и рисование. Разносторонние хобби оградили ее от подростковых компаний, увлечения сверстников курением и выпивкой девушка не разделяет, что делает ее в их глазах белой вороной.В разговоре Юлия вдруг неожиданно признается, что подруг у нее нет. Ее друзья – это семья, книги и преподаватели в колледже. Среди близких особое место в жизни Юлии занимает молодой человек. Он уже сделал девушке предложение и подарил колечко.- Молодой человек во всем меня поддерживает, мы все время рядом, мне этого общения достаточно, - признается девушка. – Мы с ним абсолютно разные люди: я - такая домашняя, обычная девочка, а он очень выделяется, на моем фоне он – хулиган. Но, как говорят, противоположности притягиваются.Идея обратиться на телевидение пришла к Юлии неожиданно. Однажды на канале ТВ-3 она увидела рекламу нового шоу «Миллион на мечту» и загорелась.- Говорю маме: «хочу!» – смеется Юлия. – Мне сразу же вспомнился наш старый пешеходный мост через реку Кырен, разделяющий село на две части и давно требующий ремонта. Ему уже больше 40 лет, ходить по нему страшно и опасно. Бывало, пару досок забьют и все, на том ремонт заканчивался. Пожилые люди по нему не ходят – боятся, а ребятишки бегают, не чувствуя опасности. Я сама дважды с него падала, в третьем классе плечо вывихнула.Юлия признается, что когда она вместе с мамой решила обратиться на телевидение, то до конца не понимала, какое серьезное и сложное дело они начинают. Девочка подала заявку на участие в шоу, а старшая сестра, она учится на инженера, помогла сделать проект реконструкции моста. А дальше была поездка в Москву. Билеты на самолет и проживание оплатил канал ТВ3, деньгами помогли знакомые. Юлия долго не могла поверить, что это происходит именно с ней – настолько все было странно, необычно и неожиданно.- Почему-то совсем не волновалась перед выступлением, в отличие от мамы, ее всю трясло, а я была совершенно спокойна, - весело рассказывает Юлия.Голоса членов жюри разделились между двумя участницами: Юлией Мухамадеевой и Жанной Валентиновной - бабушкой, мечтающей нанять адвокатов и отстоять право внучки жить вместе с ней. Из-за этого участницам предложили поделить миллион между собой. Они согласились и получили каждая по 500 тыс. рублей.- Я сопереживала бабушке, мне было ее очень жалко, поэтому и согласилась. Знала, что деньги пойдут не на ерунду, а на благое дело. По натуре своей очень не люблю несправедливость. Готова защищать правду с кулаками. Если честно, в моей жизни были драки, меня хотели избить и снять все на видео, но я дала этим людям отпор, - признается Юлия.Вернувшись на родину с победой, Юля встретилась с главой Тункинского района Иваном Альхеевым. Он поблагодарил девушку за участие в конкурсе, подарил торт и цветы и заверил, что мост будет отремонтирован на бюджетные средства. Юлии посоветовали использовать полученные ею деньги на другие нужды.- Построить мост оказалось не так-то просто, - рассказывает Наталья Николаевна, мама Юлии. - Оказалось, что возвести объект капитального строительства в условиях национального парка очень сложно. Дело в том, что Госдума еще не приняла поправки в законопроект об особо охраняемых природных территориях. Мы решили написать письмо Путину, чтобы он помог нам в строительстве моста.Недавно Мухамадеевы получили от него ответ, президент перенаправил их обращение ниже - в правительство Бурятии, а оно затем спустилось в район. Наталья Николаевна зачитывает ответ администрации Тункинского района, где значится: «пешеходный мост находится на балансовом счету, ведется работа по постановке моста на кадастровый учет и оформлению правоустанавливающих документов. В настоящее время проведено техническое обследование моста, его текущий ремонт и разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт. После разработки проектно-сметной документации планируем подать заявку на участие в госпрограмме РФ «Мосты и путепроводы» на 2021 год».На днях администрация Тункинского района провела небольшой ремонт моста. Причем в работе принял участие его глава Иван Альхеев.- В преддверии зимы власти сделали ремонт моста, чтобы людям легче и безопаснее было ходить по нему. Основной ремонт произойдет, когда наступит тепло, - делится радостью Наталья Мухамадеева.По словам Юлии, когда не получилось отремонтировать мост, они с мамой решили потратить выигранные в конкурсе деньги на что-то другое, не менее важное для поселка. Остановились на строительстве детской площадки. Но и с ней оказалось не меньше сложностей, чем с мостом.- Мы пытались реализовать нашу идею на месте, где уже стоит детская площадка, правда, вся поломанная. Мы с ребятишками убрали весь участок, собрали восемь мешков мусора, а на следующий день дети прибежали со слезами: «тетя Наташа, вы посмотрите, что на площадке творится!». Весь мусор неизвестные занесли на площадку, все разорвали и сверху еще мешки накидали. Мы, конечно, все снова убрали. Но эта земля, оказалось, принадлежит ТОСу, и мы не имеем права на ней что-то строить. Нам сказали, что нужно идти в администрацию, оформить свое ТОС, взять землю, а это время - нам некогда ждать. Тогда я решила, что мы с Юлей поставим площадку на своей земле - у нас есть огород 31,5 сотки, - рассказывает Наталья Николаевна.Решение одобрили в администрации, весной Юля с мамой оформят ТОС, некоторое оборудование и материалы уже закуплены, беседка и горка уже готовы, остальные работы – по весне.- У меня мама уже вся вымоталась, постоянно на нервах, мне, глядя на нее, аж плакать хочется, - признается Юля. – Думает, где технику достать, как все по закону сделать, с соблюдением всех требований СанПина. Но раз начали, отступать некуда. Площадка будет у нас под окнами, на ночь планируем ее закрывать, чтобы пьяные посиделки никто не устраивал и не разворовали. Дом у нас стоит под охраной, так что, думаю, все получится.Еще этот проект не завершен, а в планах у Юлии уже другой – как облагородить местный парк, он, по ее словам, сейчас находится в ужасном состоянии. Новые карусели и турники не спасают положение, нужна масштабная работа, и Юля к ней готова.Любовь Ульянова, «Номер один».