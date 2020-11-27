Счетная палата нашла нарушения при реконструкции дороги в Бурятии

Как обычно, часть бюджетных денег заплатили неизвестно за что





Счетная палата Бурятии проверила, как расходовались бюджетные деньги на реконструкцию автомобильной дороги Монды – Орлик. В отчете о проверке ожидаемо фигурируют миллионы рублей, оплаченные не туда и неизвестно за что, сомнительные ошибки в документации и прочие «прелести» освоения бюджетных средств в Бурятии.

«Дорога, дорога, ты знаешь так много». Именно под таким заголовком правительство республики опубликовало на своей странице в Facebook новость об окончании реконструкции автомобильной дороги Монды – Орлик (км 146+900 – км 153+300).- Реконструкция дороги была начата весной 2018 года. За два года подрядная организация «Байкал» привела в нормативное состояние 6,638 километра дороги на общую сумму 251,3 млн рублей, - гласит пост правительства в социальной сети. - Дорожники выполнили работы по расширению и берегоукреплению земляного полотна в местах подтопления, устройству покрытия, комплексному благоустройству ул. Обручева в селе Орлик протяженностью 1,07 километра. Дорога обустроена необходимыми дорожными знаками, разметкой, освещением.Примечательно, что немного ранее Счетная палата Бурятии тоже обратила внимание на эту дорогу. Но в менее позитивном свете. Ведомство опубликовало отчет о проверке использования бюджетных денег на строительство этой дороги с 2018 по 2020 годы.Судя по этому отчету, дела с реконструкцией этой дороги изначально шли не очень. Во-первых, начали еще в 2012 году. Тогда провели изыскательские работы, разработали проектную документацию и даже приступили к работе. Но позже что-то пошло не так, потому что проектную документацию в 2016 году пришлось переделывать. Реконструкция в итоге продолжилась только в 2018 году.С того времени и по 2020 год из бюджета на реконструкцию дороги выделен 251 млн рублей. Из них 71 млн пришел по республиканской программе «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» и еще 180 млн – по федеральному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».Работу разделили на два этапа. Первый – протяженностью 1,4 километра, две полосы движения по три метра. Второй – протяженностью чуть более километра, также две полосы, но уже шириной в 3,5 метра. Примечательно, что стоимость одного километра первого этапа в разы выше, чем у второго. Это связано, во-первых, с необходимостью проведения буровзрывных работ на участке первого этапа. Во-вторых, на втором этапе (который дешевле) уже проведены какие-то работы ранее – в 2014-2016 годах. В итоге один километр первого этапа обошелся почти в 150 млн рублей, второго – в 21 млн.Но перейдем к самому главному: как именно расходовались деньги на реконструкцию дороги Монды – Орлик.Начнем с незначительного: бардака в документах. Так, по одним бумагам протяженность реконструируемой автодороги - 6,4 километра, по другим – 6,6 километра. И это не единственная нестыковка: таких несоответствий как минимум несколько.Казалось бы, ошиблись в цифрах - ничего страшного. Но история знает примеры, когда такие ошибки стоили бюджету внушительных сумм. Ведь один километр, как мы выяснили, обходится довольно дорого.Далее заказчик работ ГКУ «Бурятрегионавтодор» весьма терпимо и с неуместным пониманием отнесся к ошибкам подрядчика. То есть просто закрыл глаза на недочеты.«…В связи с чем сумма недополученных доходов бюджета составила 239 тыс. рублей. Такие требования подрядчику были направлены только в ходе проверки», - говорится в отчете аудиторов.Но верхом лояльности стала приемка невыполненных работ. Итак, пойдем по списку. Во-первых, «Бурятрегионавтодор» заплатил 677 тыс. рублей за перевозку пней и порубочных остатков на расстояние 370 километров на полигон твердых бытовых отходов в городе Слюдянка. Аудиторы, проводившие проверку, не нашли никаких документов, подтверждающих, что древесные отходы были куда-то вывезены. Более того: «согласно информации ОМСУ Иркутской области, на территории Слюдянского МО объекты размещения отходов отсутствуют», пишут аудиторы.То есть подмахивающие документы чиновники даже не потрудились придумать хорошую легенду. Но идем дальше.Следующая ошибка похожа на обычную опечатку. Если бы не сумма – 3,3 млн рублей. Именно столько заплатили подрядчику за работу по устройству металлических барьерных ограждений протяженностью 1424 погонных метра. Тогда как фактически длина ограждений – 142,4 погонных метра.В 2018 году заказчик принял у подрядчика работу по устройству временной ЛЭП, доставке и монтажу дробильных установок, устройству забора строительной площадки. Сумма – 2,5 млн рублей. Вот только эти работы впоследствии из контракта убрали как не соответствующие условиям. Но деньги у подрядчика забирать не спешили, и он пользовался ими вплоть до 2019 года включительно.Но и платить подрядчику в «Бурятрегионавтодоре» спешили не всегда. Так, по статье расходов «Временные здания и сооружения» деньги пришли с нарушением сроков. Речь идет о сумме более 1 млн рублей. Аудиторы узрели в этом признаки административного правонарушения. И даже указали статью КоАП: «Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным контрактом». Наказывается сие деяние штрафом в размере от 30 тысяч до 50 тыс. рублей.Но вернемся к деньгам, которые заказчик все же переплатил подрядчику. То ли из-за невнимательности, то ли из «лояльности».Так, в список затрат включены расходы на «вахтовый метод производства» касаемо буровзрывных работ. Как выяснили аудиторы, подрядчик на самом деле нанял субподрядчика и дал ему места в общежитии, но за деньги. То есть свое он уже получил. Факт двойной оплаты в итоге вскрылся при проверке.Еще сомнительные затраты – «по доставке железнодорожным транспортом рабочих буровзрывных работ с Улан-Удэ до ГП Слюдянка». Субподрядчик (тот самый, кто платил за общежитие) на самом деле располагается в Иркутске. Вопрос, возникший у аудиторов: тогда при чем здесь доставка из Улан-Удэ? Эту статью расходов тоже в итоге признали незаконной.«Стоимость буровзрывных работ по государственному контракту превышает рыночную стоимость таких работ. Принятые буровзрывные работы частично не подтверждены исполнительной документацией», пишут аудиторы.То есть мало того, что завысили стоимость работ, так еще и стоит вопрос: а были ли работы вообще?В общем, все, как обычно: часть бюджетных денег уплачена неизвестно за что, в документах бардак, и все это у нас уже в порядке вещей. Стоит ли говорить, что таких проектов по реконструкции и строительству дорог в Бурятии вагон и маленькая тележка? И на каждой, скорее всего, происходит что-то подобное.Станислав Сергеев, «Номер один»Фото: пресс-служба правительства Бурятии