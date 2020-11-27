Школы Бурятии возвращаются к очным занятиям

В крупных школах треть учащихся будут учиться дистанционно





27 ноября на заседании Республиканского оперативного штаба рассмотрены вопросы организации учебного процесса в школах и учреждениях дополнительного образования.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, с 30 ноября во всех общеобразовательных организациях республики учебный процесс будет осуществляться в очном режиме. Исключение составят школы с количеством учащихся свыше 1000. Там 30% контингента будут обучаться дистанционно. Смены будут чередоваться по истечении двух недель.Также руководство школы может самостоятельно принимать решение по введению дистанционной формы обучения по согласованию с администрацией муниципального образования.«В школах за каждым классом должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования: изобразительного искусства, трудового обучения, технологии, физики и химии», отметили в пресс-службе правительства.Кроме того, школы должны работать по специально разработанному расписанию уроков и перемен, составленному с целью минимизации контактов учащихся, в том числе не допускать большое количество учащихся при приеме пищи в столовых и во время проведения термометрии.Учреждения дополнительного образования с 30 ноября возобновят работу при условии проведения занятий для групп не более 5 человек.«Организации должны обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе, ежедневную влажную уборку помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей. Обязательно регулярное обеззараживание воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиком учебного, тренировочного, иных организационных процессов», сообщают власти.Фото: «Номер один»