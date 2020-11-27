Жители села в Бурятии остались без воды

На хороший мощный насос денег в муниципалитете нет





В селе Унгуркуй Кяхтинского района закрылась одна из четырех действующих водонапорных башен. В результате этого жители десяти домов одной из улиц остались без воды.

- По соседям уже неудобно ходить, пробурить для себя у многих нет возможности. Глава администрации должна заботиться о благополучии местных жителей? Если надо, жители соберут определенную сумму, там нужен организатор, - говорят жители села.Как выяснилось, купить новый насос на бюджетные деньги нельзя. Проблема в том, что скважина не является собственностью села, она бесхозная.- Скважина по ул. Партизанская в реестре муниципальной собственности не числится. В 2008 году район передал селу имущество, три скважины перешли, а эта нет. Будем оформлять в свою собственность. Финансовые средства на приобретение глубинного насоса предусмотреть из местного бюджета не представляется возможным, так как приобретение оборудования влечет за собой признаки нецелевого использования бюджетных средств, - разъясняет глава сельского поселения Зарянское Светлана Асеева.Глава поселения отмечает, что хороший мощный насос стоит 54 000. Администрация поселения не раз пыталась организовать сбор средств на покупку насоса, но собранных средств было недостаточно. Сейчас в поселении собираются приобрести недорогой насос за 17 тысяч.- Собрали 17 тысяч общими силами, думаем, какой насос купить. Людям нужен летний водопровод, стоял мощный насос, вода была у всех, - говорит Светлана Асеева.Всего в селе около Унгуркуй проживает около 300 человек.Фото: pixabay.com