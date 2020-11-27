27.11.2020
Власти Бурятии продлили запрет на массовые мероприятия до 31 января

Власти Бурятии продлили запрет на массовые мероприятия до 31 января

Пожилым людям также продлен режим самоизоляции

Решением республиканского оперативного штаба в Бурятии продлен режим ограничительных мероприятий до 31 января 2021 года.

«Запрещено проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан», сообщили в пресс-службе правительства.

Режим самоизоляции необходимо соблюдать жителям Бурятии в возрасте 65 лет и старше и людям с хроническими заболеваниями из группы риска по COVID-19.

Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо перейти на гибкий график работы, исключающий скопления сотрудников в общественном транспорте, служебных помещениях, с обеспечением оптимального режима служебного времени и отдыха.

Также организациям рекомендовано перевести 30% работников на удаленный режим работы, за исключением сотрудников, функции которых невозможно выполнять дистанционно. Обязательно исполнение противоэпидемических мер на предприятиях и организациях всех форм собственности: обеспечение «утреннего фильтра», особого дезинфекционного режима, масочного режима сотрудников, соблюдение социальной дистанции.

Жителям и гостям Бурятии необходимо использовать защитные маски при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в помещениях, при посещении общественных мест, где невозможно соблюдение социального дистанцирования.

Фото: «Номер один»
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