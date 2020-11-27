Власти Бурятии продлили запрет на массовые мероприятия до 31 января

Пожилым людям также продлен режим самоизоляции





Решением республиканского оперативного штаба в Бурятии продлен режим ограничительных мероприятий до 31 января 2021 года.

«Запрещено проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных, публичных, массовых и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан», сообщили в пресс-службе правительства.Режим самоизоляции необходимо соблюдать жителям Бурятии в возрасте 65 лет и старше и людям с хроническими заболеваниями из группы риска по COVID-19.Организациям и индивидуальным предпринимателям необходимо перейти на гибкий график работы, исключающий скопления сотрудников в общественном транспорте, служебных помещениях, с обеспечением оптимального режима служебного времени и отдыха.Также организациям рекомендовано перевести 30% работников на удаленный режим работы, за исключением сотрудников, функции которых невозможно выполнять дистанционно. Обязательно исполнение противоэпидемических мер на предприятиях и организациях всех форм собственности: обеспечение «утреннего фильтра», особого дезинфекционного режима, масочного режима сотрудников, соблюдение социальной дистанции.Жителям и гостям Бурятии необходимо использовать защитные маски при проезде во всех видах транспорта общего пользования, в помещениях, при посещении общественных мест, где невозможно соблюдение социального дистанцирования.Фото: «Номер один»