В Улан-Удэ главврача ДРКБ отправили на новую работу

Его место занял несостоявшийся замминистра здравоохранения





С 1 декабря главврач Детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ Аюр Бимбаев приступает к новой работе. Приказом министра здравоохранения РБ он назначен главным врачом ГБУЗ «Специализированный психоневрологический Дом ребенка «Аистенок».