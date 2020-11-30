В Улан-Удэ главврача ДРКБ отправили на новую работу

Его место занял несостоявшийся замминистра здравоохранения
С 1 декабря главврач Детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ Аюр Бимбаев приступает к новой работе. Приказом министра здравоохранения РБ он назначен главным врачом ГБУЗ «Специализированный психоневрологический Дом ребенка «Аистенок».
«Аюр Бимбаев бессменно руководил больницей 21 год, с «нуля» организовав и построив современное многопрофильное учреждение, отвечающее всем требованиям времени, обеспечивающее все этапы и виды специализированной медицинской помощи детям, начиная от консультативно-диагностической, специализированной стационарной, в том числе высокотехнологичной, до реабилитационной», сообщается на сайте ДРКБ.
Как уже сообщал «Номер один», новым главврачом ДРКБ стал Анатолий Дмитриев. Он длительное время работал заместителем у Евгении Лудуповой, когда та занимала должность главврача Республиканской клинической больницы . Вскоре после того, как она стала министром здравоохранения Бурятии, Дмитриев также предпринял попытку перебраться в республиканский минздрав на вакантное место первого заместителя. Он принял участие в соответствующем конкурсе и стал победителем.
Однако на должность первого зама Евгении Лудуповой Дмитриева так и не назначили, поскольку его кандидатура не прошла проверку. Препятствием для этого стали счета замглавврача в заграничных банках, которые он не смог закрыть из-за пандемии коронавируса.
Фото: ДРКБ
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