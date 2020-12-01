Коронавирус в Бурятии медленно пошел на спад

Число зараженных и количество смертей снижаются





По информации Управления Роспотребнадзора Бурятии, на утро 1 декабря в республике зарегистрировано 19 425 (+260) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19. Это на три случая меньше, чем днем ранее

Круг контактных лиц составляет 4992 человек. Всего выздоровели от COVID-19 – 14334 (+282) человек.В стационарах получают лечение 2159 пациентов с новой коронавирусной инфекцией (из них детей - 38), с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 1752. В отделениях реанимации находится 115 пациентов (из них старше 65 лет – 60), на ИВЛ 54 пациента (из них старше 65 – 24), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 31.В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 2938 коек, занято – 2159, свободно – 779 коек. Занятость коечного фонда составляет 73,5%.Амбулаторное лечение проходят 2494 пациентов.За прошедшие сутки от коронавируса умерли семь человек, общее число смертей от опасной инфекции достигло 438.Фото: pixabay.com