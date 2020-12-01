01.12.2020
Бурятия заняла второе место по росту заболеваемости коронавирусом в ДФО

Бурятия заняла второе место по росту заболеваемости коронавирусом в ДФО

На первом месте Амурская область

По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК), в Бурятии количество выявленных заболевших в ноябре выросло на 67%. По росту заболеваемости республика заняла второе место среди субъектов ДФО.

Первое место по росту заболеваемости в ДФО заняла Амурская область (72%). Наименьший прирост зафиксирован в Магаданской области – на 31%.

В Дальневосточном федеральном округе прирост подтвержденных случаев коронавирусной инфекции составил 52%. По приросту заболеваемости в процентном соотношении ДФО занимает второе место среди восьми федеральных округов. По России за месяц количество выявленных зараженных выросло на 42%.


Фото: pixabay.com
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