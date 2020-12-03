Жителю Бурятии пришлось заплатить алименты, чтобы получить загранпаспорт

Нерадивый отец задолжал детям более 100 тысяч рублей





Судебные приставы Бурятии взыскали с 36-летнего улан-удэнца задолженность по алиментам в размере более 100 тыс. рублей. Как сообщили в УФССП по РБ, длительное время мужчина всячески избегал выполнения родительских обязательств перед своими собственными детьми, игнорируя требования исполнительного документа.

Однако когда в сентябре этого года горожанин обратился в отдел миграционной службы для получения загранпаспорта, в выдаче документа ему отказали. Основанием для этого стало наличие у него задолженности по алиментам.Чтобы получить загранпаспорт, мужчина сразу нашел деньги и выплатил всю сумму задолженности. Также он сообщил приставам о новом месте работы, и теперь платежи по алиментам будут удерживаться из его зарплаты.Фото: «Номер один»