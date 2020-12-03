Большая часть инвалидов в Бурятии пенсионного возраста

Каждый десятый житель республики имеет группу инвалидность

В Бурятии насчитывается 74 336 человек с инвалидностью, из них 35 178 – мужчины и 39 208 – женщины.

Судя по статистике, большая часть инвалидов в республике - старше 60 лет. Это 41 617 человек. Меньше всего молодежи - 4 238 человек.

На сегодняшний день меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг получает более 61,5 тыс инвалидов. С начала года на эти цели из федерального бюджета направлено более 540 млн рублей.



Как отметил своем поздравлении Алексей Цыденов, для трудоустройства наших жителей с ограниченными возможностями более чем 700 организациям и индивидуальным предпринимателям выделено свыше 2,7 тыс квот. На рабочие места с специальными мерами по организации труда уже устроилось 2,4 тыс инвалидов. Жителям с инвалидностью, владеющим автомобилями, компенсируется 50% от стоимости полиса ОСАГО, и полагаются многие другие льготы.

Республиканский реабилитационный центр «Светлый» занимается оздоровлением детей с ограниченными возможностями здоровья. Родителям 578 дошколят, не посещающих образовательные организации, выплачиваются компенсации за обучение и воспитание. С начала года на эти цели из республиканского бюджета направлено 6,1 млн рублей. На последней сессии мы внесли изменения в законодательство, и с начала 2021 года для обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья также будет выплачиваться компенсация на питание.





Фото egov-buryatia.ru