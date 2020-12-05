Житель Улан-Удэ организовал в своем гараже цех по изготовлению амулетов

Алдар Галсанов и его отец собственноручно делают уникальные амулеты на удачу

Несмотря на пандемию и сложную экономическую ситуацию, Алдар Галсанов и его отец Вячеслав Галсанов решили именно сейчас открыть новый уникальный бизнес в Улан-Удэ. Они собственноручно делают уникальные амулеты на удачу. Изящные и, как многие верят, наполненные особой энергетикой талисманы уже пользуются спросом у жителей Бурятии и даже из других регионов.Идея создания уникальных талисманов принадлежит улан-удэнцу Вячеславу Галсанову. Все началось с того, что ему самому захотелось иметь при себе какой-то красивый амулет, например, где была бы выгравирована его любимая цитата Чингисхана: «Боишься – не делай. Делаешь - не бойся». Но поиски к успеху не привели – оказалось, что продажей таких вещей никто не занимается. Поэтому Вячеслав Галсанов решил делать похожие амулеты сам. Для воплощения своей же мечты понадобилось немного вложений, а главное, улан-удэнцу помогала та самая цитата легендарного исторического персонажа, которую автор проекта все время прокручивал в голове.В итоге Вячеслав Галсанов сам соорудил станок и прямо в своем гараже (семья проживает в частном доме) организовал мини-цех по изготовлению амулетов. Помогает продвигать товары его сын Алдар, пиарящий семейный бизнес в соцсетях.- Папа сам соорудил специальный станок. Сделал эти заготовки, клише, рисунки, что наносятся на талисманы. Почему мы занялись этим именно в кризис, в такое рискованное время? Обычно именно в такие моменты появляется возможность сбаламутить устоявшееся положение и сделать что-то новое, интересное, - считает Алдар.Талисманы изготавливаются из латуни, как считает автор идеи, это самый долговечный и красивый материал.- Раньше такие вещи делали из меди. Но отец решил, что латунь выглядит красивее и интереснее. Она может со временем немного потускнеть, но если ее потереть, то блеск возвращается снова. То есть это «вечный» материал, такие вещи можно будет даже передавать по наследству, - улыбается Алдар.На талисмане что-то отобразить можно на обеих сторонах. Пока количество крылатых цитат или рисунков ограничено, но в планах уже есть расширение линейки. К примеру, создание изящных амулетов, подвесок для женщин.- Сейчас наши талисманы покупают больше мужчины, или женщины приобретают в качестве подарка для своих мужей, братьев, отцов. Изначально папа придумывал эти вещи для себя, поэтому изделия выглядят так брутально, - говорит Алдар.Часть талисманов продаются уже как готовые изделия. Но можно и заказать, выбрав из предложенных наиболее понравившиеся изображения, цитаты или знак зодиака.Как считают бизнесмены, амулет позволяет его носителю сосредоточиться на своей главной цели и именно поэтому приносит удачу. Эзотерика и мистика тут ни при чем, играет роль, скорее, психологический эффект.- Изначально мы хотели сделать их мотивирующими, то есть позаботиться о том, чтобы человек сконцентрировал всю свою энергию и внимание на физическом предмете и, таким образом, не отвлекался на посторонние, не особо важные дела, стремился к тому, чего он хотел достичь больше всего.Не забыли авторы проекта и про национальный колорит.- У нас есть талисманы с бурятским колоритом. Например, с бурятским орнаментом, узором «улзы». Это древний орнамент, символизирующий счастье, благополучие, долголетие. «Соембо» - эта эмблема есть на гербе Бурятии и является национальным олицетворением свободы и независимости. Есть и изображение Абай Гэсэра. Тоже исторический персонаж, очень тесно связанный с бурятской культурой, - перечисляет Алдар.На талисманах выгравированы цитаты известных исторических персонажей. Такие как Veni, Vidi, Vici (с лат. — «Пришел, увидел, победил») — крылатое латинское выражение Юлия Цезаря. «Боишься - не делай, делаешь - не бойся» - слова Чингисхана и др. На одну из сторон амулета можно нанести и портрет интересующего вас героя (Ярослава Мудрого, Александра Невского и пр.).Бизнесмены верят в то, что амулеты действительно приносят удачу и успех. Особенно помогая людям, кто не совсем уверен в себе.- Конечно, казалось бы, обычные буквы или картинки, но это реально помогает. Все зависит от самого человека, в то, насколько он сам готов к переменам и изменениям в своей жизни. То, во что веришь, является магией и лично для тебя. Порой человек хочет изменить свою жизнь, но ему мешает собственная неуверенность, поэтому в моменты смятений помогают такие амулеты, которые можно держать в руках и чувствовать от них прилив сил, энергию.Кроме того, амулеты еще и красивый подарок, украшение, даже если изображение на талисмане не несет для своего хозяина большой смысловой нагрузки. В канун Нового года такие сюрпризы, как считают бизнесмены, пригодятся многим в качестве приятного подарка.- Сейчас в обществе царит паника, тревога, суета. Но от этой суеты люди не выигрывают. Лучше в талисмане или у себя в голове сформулировать те цели, к которым ты хочешь прийти, несмотря на хаос вокруг. Это полезнее, чем обсуждать новости про коронавирус или выборы в США, - считает Алдар.Покупателям отправляют товар по почте. По словам Алдара, уже были заказы не только из Бурятии, но и из Владивостока, Элисты, других городов России.Ольга Лазарева, «Номер один».