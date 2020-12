COVID-2019 отменил поцелуи, сократил рукопожатия и улыбки

Пандемия не повлияла только на привычку приветствовать друг друга словами

В 2020 году в полтора раза снизилась доля россиян, приветствующих друзей и родных поцелуем (с 40% в 2019 году до 27%), сообщает ВЦИОМ . Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования о том, как изменились способы приветствия россиян в период пандемии COVID-2019, повторив опрос 2019 года.В прошлом году практически каждый второй россиянин сообщал, что с определенной периодичностью практикует поцелуи в качестве формы приветствия или выражения чувств к своим близким и знакомым. В 2020 году их доля снизилась до 36%. При этом в два раза увеличилась доля тех, кто никогда не целует друзей и родных в знак приветствия. Чаще об этом заявляли мужчины (22% vs 11% среди женщин).Также россияне стали реже при встрече жать друг другу руки (с 50% до 38% в 2020 году) и обниматься (с 55% до 42% в 2020 году).Несмотря на безопасность способа приветствия, россияне стали меньше улыбаться при встрече с друзьями и родными (с 41% до 34% в 2020 году) и кивать головой (с 23% до 17% в 2020 году). Пандемия не повлияла только на привычку приветствовать словами (56% и 57% в 2020 году).При встрече с деловыми партнерами наши соотечественники стали реже приветствовать друг друга рукопожатием (54% vs 39% в 2020 году) и улыбаться (46% vs 27% в 2020 году). Кивок головой и вербальное приветствие в деловой среде остались в условиях пандемии COVID-19 без изменений. Объятия и поцелуи в качестве приветствия деловых партнеров и коллег не были распространены среди наших сограждан и до пандемии.Относительно разницы предпочтений способов приветствия среди мужчин и женщин. Друзей, знакомых и коллег женщины предпочитают встречать словами (63% в случае с друзьями и знакомыми, 72% при встрече с коллегами) или улыбкой (46% и 39% соответственно). Мужчины же чаще пожимают встречаемому руку — 72% в случае встречи со знакомым или другом, 71% при встрече с коллегой или деловым партнером.Фото: pixabay.com