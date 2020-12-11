Магнитуда вечернего землетрясения в Бурятии составила 4,9

Толчки ощущались от 2 до 3 баллов в Улан-Удэ и четырех районах



В 22:19 местного времени на территории Кабанского района в акватории озера Байкал зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,9, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.



Толчки ощущались от 2 до 3 баллов в Улан-Удэ, а также в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском и Селенгинском районах.



В настоящее время производится обследование объектов жизнеобеспечения населения и энергетики. По предварительной информации жертв и разрушений нет. Информация уточняется.



Фото: 03.mchs.gov.ru

