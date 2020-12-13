В Бурятии продолжат приобретать квартиры для детей-сирот на вторичном рынке

В этом году на покупку жилья было выделено в два раза больше средств, чем в прошлом



13 декабря во время прямого эфира с главой Бурятии был поднят вопрос о жилье для детей-сирот. В частности, одна из жительниц республики пожаловалась, что стоит в очереди на жилье много лет. "Выходя из детского дома, попадаем на улицу", - написала женщина.



"Действительно, у нас с домами для детей-сирот – известная проблема. В этом году практически в два раза больше мы выделили средств, чем в прошлом году на приобретение квартир. Мы полностью выполнили федеральную программу. За наш счёт дополнительно приобретаются и будут приобретаться квартиры", - сказал Алексей Цыденов.



Он сообщил, что сейчас принято решение уйти от режима строительства, потому что стройка с учётом тех требований и ограничений, которые есть, достаточно проблематична.



"Поэтому покупаем жилье на вторичном рынке. То, что покупается на вторичном рынке тоже проходит комиссионную проверку: состояние подъезда, ремонт квартиры, вентиляция, в целом других моментов. Этот вопрос острый, правильный. Безусловно, продолжим работать. Более того, сейчас обсуждается вопрос вернуться к сертификатам для детей-сирот, но не для всех, а для тех, кто уже более-менее твердо встал на ноги. Почему не всем выдавать: была такая практика до 2012 года и у этих детей-сирот пытались деньги отобрать. Понятно, что дети сироты не самые защищенные люди, поэтому здесь аккуратно нужно решать вопрос с выдачей денежных сертификатов на жилье, и усиливать работу по выдаче жилья детям-сиротам", - сообщил глава Бурятии.







По версии следствия, в 2015 году Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии в рамках государственной программы планировалось приобретение жилых помещений в селе Сотниково Иволгинского района республики в целях формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.



С целью хищения выделяемых на эту программу из бюджета средств индивидуальный предприниматель Сергей Домшоев организовал в Сотниково строительство 254 жилых помещений без надлежащей проектной документации с удешевлением строительных и отделочных материалов. Построенные им помещения из-за умышленно допущенных нарушений строительных норм и правил имели критические дефекты, не позволяющие использовать их для проживания.



Заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, действуя в качестве представителя покупателя от лица регионального правительства, необоснованно подписал акты приемки некачественно построенной недвижимости, что послужило основанием для перечисления Домшоеву бюджетных средств в сумме более 200 млн рублей. Глава администрации Иволгинского района Бимба Дымбрылов и должностные лица муниципального образования Иванов и Мижитов обеспечили выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в отношении незаконно построенных помещений.



Фото: sledcom.ru 13 декабря во время прямого эфира с главой Бурятии был поднят вопрос о жилье для детей-сирот. В частности, одна из жительниц республики пожаловалась, что стоит в очереди на жилье много лет. "Выходя из детского дома, попадаем на улицу", - написала женщина."Действительно, у нас с домами для детей-сирот – известная проблема. В этом году практически в два раза больше мы выделили средств, чем в прошлом году на приобретение квартир. Мы полностью выполнили федеральную программу. За наш счёт дополнительно приобретаются и будут приобретаться квартиры", - сказал Алексей Цыденов.Он сообщил, что сейчас принято решение уйти от режима строительства, потому что стройка с учётом тех требований и ограничений, которые есть, достаточно проблематична."Поэтому покупаем жилье на вторичном рынке. То, что покупается на вторичном рынке тоже проходит комиссионную проверку: состояние подъезда, ремонт квартиры, вентиляция, в целом других моментов. Этот вопрос острый, правильный. Безусловно, продолжим работать. Более того, сейчас обсуждается вопрос вернуться к сертификатам для детей-сирот, но не для всех, а для тех, кто уже более-менее твердо встал на ноги. Почему не всем выдавать: была такая практика до 2012 года и у этих детей-сирот пытались деньги отобрать. Понятно, что дети сироты не самые защищенные люди, поэтому здесь аккуратно нужно решать вопрос с выдачей денежных сертификатов на жилье, и усиливать работу по выдаче жилья детям-сиротам", - сообщил глава Бурятии. Напомним , тема жилья для детей-сирот стоит в республике очень остро. Дело о сиротских домах в Сотниково возбудили в конце 2018 года. Сергей Рыбальченко, Бимба Дымбрылов, Булат Иванов и Зоригто Мижитов обвиняются в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Бизнесмену Сергею Домшоеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.По версии следствия, в 2015 году Министерством строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии в рамках государственной программы планировалось приобретение жилых помещений в селе Сотниково Иволгинского района республики в целях формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.С целью хищения выделяемых на эту программу из бюджета средств индивидуальный предприниматель Сергей Домшоев организовал в Сотниково строительство 254 жилых помещений без надлежащей проектной документации с удешевлением строительных и отделочных материалов. Построенные им помещения из-за умышленно допущенных нарушений строительных норм и правил имели критические дефекты, не позволяющие использовать их для проживания.Заместитель министра строительства Бурятии Сергей Рыбальченко, действуя в качестве представителя покупателя от лица регионального правительства, необоснованно подписал акты приемки некачественно построенной недвижимости, что послужило основанием для перечисления Домшоеву бюджетных средств в сумме более 200 млн рублей. Глава администрации Иволгинского района Бимба Дымбрылов и должностные лица муниципального образования Иванов и Мижитов обеспечили выдачу разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию в отношении незаконно построенных помещений.Фото: sledcom.ru