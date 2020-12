Монгольская группа The Hu «рвёт» мировые чарты

Слушателей покоряет ее оригинальная версия композиции Metallica

Монгольская рок-группа The Hu вновь ворвалась в список журнала Billboard , поднявшись на третье место чарта мировых продаж цифровых песен (World Digital Songs Sales) с оригинальной версией композиции известной американской группы Metallica «Горькая правда» (Sad but True, 1982) на монгольском языке с использованием этнических инструментов.Новый клип за пару дней уже набрал более полумиллиона просмотров в интернете, сообщает МОНЦАМЭ Напомним, что в августе группа The Hu со своим синглом «Тотем волка» находилась на первом месте чарта песен рок-музыки Billboard в течение двух недель.Фото: montsame.mn