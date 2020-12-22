Топ-10 самых «дорогих» вакансий в Бурятии возглавляют «горные» профессии

Впрочем, есть шансы у автокрановщиков и врачей-инфекционистов



Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Бурятии сейчас возглавляет место маркшейдера на открытые горные работы (проектная работа). Успешный кандидат может претендовать на заработную плату от 250 000 рублей на руки, сообщает сервис по поиску работы и сотрудников



Компания предоставляет питание, проживание в общежитии. Оплачивается проезд работника до места работы авиа-, железнодорожным транспортом при условии работы на предприятии не менее трех месяцев с момента трудоустройства. Основные требования - профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности маркшейдера не менее трех лет.



Место мастера горного участка на втором месте с зарплатой 200 000 рублей на руки. Аналогичная позиция у главного технолога золотоизвлекательной фабрики.



В топ-10 вошли также предложения для квалифицированных рабочих: водитель категории Е (зарплата от 180 000 рублей на руки), машинист бульдозеров и автокрановщик (зарплата от 150 000 рублей на руки).



Замыкает десятку самых «дорогих» предложений в регионе вакансия врача инфекциониста, предполагающая переезд в Севастополь: успешный кандидат может претендовать от 120 000 до 250 000 рублей в месяц до вычета налогов. Среди требований указано не только высшее медицинское образование, также необходимо наличие обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам по профилактике и предотвращению распространения COVID-19.



Фото: pixabay.com Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий в Бурятии сейчас возглавляет место маркшейдера на открытые горные работы (проектная работа). Успешный кандидат может претендовать на заработную плату от 250 000 рублей на руки, сообщает сервис по поиску работы и сотрудников HeadHunter (hh.ru).Компания предоставляет питание, проживание в общежитии. Оплачивается проезд работника до места работы авиа-, железнодорожным транспортом при условии работы на предприятии не менее трех месяцев с момента трудоустройства. Основные требования - профессиональное (техническое) образование и стаж работы в должности маркшейдера не менее трех лет.Место мастера горного участка на втором месте с зарплатой 200 000 рублей на руки. Аналогичная позиция у главного технолога золотоизвлекательной фабрики.В топ-10 вошли также предложения для квалифицированных рабочих: водитель категории Е (зарплата от 180 000 рублей на руки), машинист бульдозеров и автокрановщик (зарплата от 150 000 рублей на руки).Замыкает десятку самых «дорогих» предложений в регионе вакансия врача инфекциониста, предполагающая переезд в Севастополь: успешный кандидат может претендовать от 120 000 до 250 000 рублей в месяц до вычета налогов. Среди требований указано не только высшее медицинское образование, также необходимо наличие обучения по краткосрочным дополнительным профессиональным программам по профилактике и предотвращению распространения COVID-19.Фото: pixabay.com