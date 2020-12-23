Преступление и наказание

Месть – блюдо, которое подают вонючим

Вы же не думали, что фекальная катастрофа на улице Бабушкина, случившаяся на прошлой неделе, всего лишь стечение обстоятельств? Как учат нас древние философы и голливудские блокбастеры, случайности не случайны.

Авария на коллекторе, из-за которой нечистоты хлынули бурным потоком под колеса автомобилистов на улице Бабушкина, произошла на прошлой неделе. Спустя сутки, когда вонючие массы замерзли, городской «Водоканал» рассказал о причинах происходящего.Если коротко, то виноваты деревья. Их корни проросли внутрь трубопровода, из-за чего и случился прорыв.Совпадение ли тот факт, что в последние месяцы и даже годы городские чиновники беспощадно обрезали кроны несчастных деревьев, превращая их в полуголые пеньки? Можно ли считать какашечный прорыв местью тополей?Глупости, скажете вы. Это ведь единичный случай, подумаешь. А как вам такое: в 2009 году часть города едва не замерзла из-за того, что кошка закоротила провода в электроячейке на ТЭЦ-1. А в 2017 году несколько микрорайонов столицы Бурятии оказались без света из-за вороны, попавшей в секционный выключатель подстанции.Смекаете? Природа мстит нам. Точнее, мэрии Улан-Удэ. За отстрел бродячих животных, за обрезку деревьев и прочие «злодеяния». Что дальше? Нашествие бешеных коров на электросети столицы? Белки, атакующие трансформаторы? В любом случае с природой надо как-то договариваться. Иначе 2020-й год покажется нам сказкой.Нарисовал Укусика Покусай