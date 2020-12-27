Власти Бурятии не спешат брать под контроль «черный нал» маршрутчиков

Вопрос откладывается из года в год



Уже не раз в кабинетах власти звучали слова о легализации доходов частных маршрутчиков. Ситуация, когда целая отрасль неподконтрольна государству, конечно, вызывает, мягко говоря, удивление. Тем более что все инструменты для наведения порядка в руках чиновников имеются. Однако этот вопрос откладывается из года в год. Сегодня власти снова говорят заветное слово «Подождите…».



Где налоги?!



Республиканский Закон «Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в Республике Бурятия» был принят более чем 20 лет назад, в конце 1999 года. О его актуальности депутаты Хурала решили поговорить с чиновниками правительства. И в итоге выяснились довольно любопытные моменты.



Один из них – финансовая прозрачность общественного транспорта. Если быть точнее, частных перевозчиков на маршрутах в Улан-Удэ. О том, что в этой сфере что-то не в порядке, говорят простые цифры.



- Налоговые поступления следующие: 12,8 млн рублей - от автомобильного пассажирского транспорта и 33 млн рублей - от городского электрического транспорта. То есть трамваи примерно в три раза больше платят налогов… - говорил председательствующий на совещании зампред «экономического» комитета Хурала Егор Олзоев.



Будущее откладывается



Тот факт, что доходы частных маршрутчиков практически не учтены, известен давно. Однако поставить их на контроль власти почему-то не торопятся.



- Жалобы идут, что реально не показывается доходность частных маршрутчиков. До сих пор мы не можем ввести хотя бы кассовые аппараты, - говорил депутат Анатолий Ковалев. – Нужно, чтобы налоги от частных перевозчиков стали прозрачными. Бюджет республиканский будет от этого только увеличиваться.



Председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев по давней чиновничьей традиции рассказал, что все на самом деле не так уж и плохо и вот-вот у нас наступит чистота и порядок.



- Весь наш муниципальный транспорт оснащен системой безналичной оплаты. Доля безналичных расчетов у трамваев – порядка 45%, у «Городских маршрутов» - около 20%. У частных перевозчиков на сегодняшний момент установлено примерно 400 терминалов и порядка 970 QR-кодов, с помощью которых тоже можно оплату внести, - рассказал чиновник.



Что касается онлайн-касс для частных перевозчиков, которые, по идее, должны быть установлены уже давно, то в этом году поводом для их неустановки стала пандемия.



- В рамках пандемии принято решение об отсрочке наказания за отсутствие касс. Тем не менее всеми частными перевозчиками онлайн-кассы приобретены. С 1 января никто ответственности не отменял, - успокоил присутствующих Юрий Ткачев, добавив, что с нового года в маршрутках начнут выдавать электронные чеки.



Впрочем, наличный расчет в маршрутках и автобусах никто не отменяет. И как взять под контроль всю эту денежную массу, чиновники не упомянули. Возможно, потому что им просто нечего сказать.



Белая ворона



Отсутствие должного контроля за маршрутчиками создает и еще одну проблему: невозможность ввести льготы для социально незащищенных жителей Бурятии на проезд в общественном транспорте.



Чтобы это стало возможным, во-первых, нужно, чтобы каждая маршрутка, автобус и трамвай были обеспечены безналичной системой оплаты проезда. После этого Минсоцзащиты сформирует список льготников, которых заставят написать заявление с указанием номера банковской карты (которая, по мнению чиновников, есть у каждого пенсионера). И после этого при безналичной оплате с таких льготных категорий будет списываться лишь часть стоимости за проезд.



Не идет речь и о едином проездном, который значительно упростил бы жизнь улан-удэнским пассажирам. Председатель комитета по развитию транспорта, информатизации и связи Министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Сергей Южаков в этом вопросе проявил невиданную откровенность. По его словам, льготный проезд в общественном транспорте за счет региональных бюджетов действует в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Чите, Хабаровске, Владивостоке. И только Улан-Удэ красуется на этом фоне белой вороной с «черной маршрутной кассой».



«Черные маршрутчики»



Между тем с пандемией общественный транспорт в Бурятии еще больше «потемнел». На этот раз речь идет о перевозчиках, обеспечивающих связь между населенными пунктами республики. Тут, как выяснилось, «разгулялись» нелегальные перевозчики.



- Наверное, процентов 30% пассажиропотока перевозят нелегальные перевозчики. Они не оплачивают налоги, не соблюдают безопасность. Особенно за время пандемии, когда регулярные рейсы сократились. В этот момент теневой перевозчик у нас разгулялся вообще, - говорила на том же совещании Анжела Федорова, генеральный директор ООО «Автовокзал «Байкал».



Сергей Южаков печальную тенденцию подтвердил: недавно в министерство поступило обращение от 12 легальных перевозчиков на ту же тему.



- Создается какая-то сеть в мессенджерах, там определенное количество участников. Он (нелегальный перевозчик. – Прим. ред.) прикидывается физическим лицом, отправляет сообщение, что «я еду из Закаменска в Улан-Удэ, возьму столько-то человек за такую-то плату». И этот институт сейчас обширно развивается по всей России, - рассказал чиновник схему работы «черных перевозчиков».



Главная проблема таких услуг – конечно, безопасность. Здесь тебе ни предрейсового медосмотра, ни техосмотра, ни страхования жизни и здоровья пассажиров. Конкретного решения проблемы у чиновников пока нет. Есть только намерение создать очередную комиссию, которая будет чесать голову и думать, как победить «нелегала».



Новые рельсы



На фоне сомнительных маршрутчиков, как районных, так и городских, неизбежно встал вопрос: а как же трамваи? Раз взять под контроль автомобильные перевозки не получается, почему бы не заняться развитием рельсовых?



На этот вопрос Сергей Южаков, прежде всего, рассказал о новых «Львятах», о километрах отремонтированных трамвайных путей. Впрочем, все это капля в море. И для действительно мощного рывка городским трамваям требуется нечто большее.



Если же говорить о новых маршрутах, то здесь Минтранс нашел, чем порадовать улан-удэнцев. Во-первых, уже в следующем году могут появиться два новых трамвайных маршрута. Первый должен связать площадь Советов и проспект Автомобилистов, второй – 18 квартал и проспект Автомобилистов.



- Два данных кольцевых маршрута разработаны, технически мы готовы, - говорил Сергей Южаков. - Здесь единственным ограничением у нас выступает человеческий ресурс – это подготовка водителей. Ни одно республиканское учебное заведение подготовкой водителей трамвая не занимается. Срок обучения составляет шесть месяцев.



Решение о наборе очередной группы водителей трамвая уже принято. И если обучение пройдет нормально, то к сентябрю новые маршруты уже начнут работать.



Что касается далеких планов по развитию трамвая, то чиновники посматривают на два направления. Первое – юго-запад Улан-Удэ (сотые кварталы). Но тут же признаются, что особо надеяться не стоит.



- Трамвай не может идти на одном уровне с железной дорогой, там в любом случае необходимо строить путепровод: выше или ниже. Это существенное удорожание проекта. И второе – мы насчитали там 57 земельных участков, у собственников которых необходимо будет изъять земли под строительство линии. Это практически ставит крест на любом инвестпроекте, - признался Сергей Южаков.



Конечно, власти не могут пойти на такой риск и попытаться отобрать у людей 57 участков, на многих из которых, скорее всего, уже что-то построено. Ведь это неизбежно приведет к социальному взрыву.



Зато трамвайные пути в сторону Энергетика (это второе направление) построить все же реально. Но в ближайшие годы ждать их тоже не стоит. Ибо сначала нужно провести работу по планировке территории, потом по межеванию, а далее уже можно говорить о проектной документации и попытках вытрясти очередные несколько миллиардов рублей из федерального бюджета. Поскольку местная казна такие расходы не потянет.



Таким образом, транспортное будущее Бурятии туманно, а местами и пугающе. Свет в конце тоннеля все же виднеется, но как-то нечетко. Остается надеяться, что дело в нашей зоркости, а не в том, что свет этот лишь галлюцинация, а дальше будет только хуже.



Станислав Сергеев, «Номер один».