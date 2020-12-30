Улан-Удэ попал в список самых опасных городов России по версии блогера Варламова

Число убийств в столице Бурятии превышает среднероссийский показатель в три раза





Известный блогер Илья Варламов составил топ-10 самых опасных городов России за 2020 год. Видео размещено на YouTube-канале блогера.

«Чтобы получить адреналин не обязательно ехать в криминальные фавелы Бразилии, нищую Африку или Афганистан. Достаточно взять билет в один из этих криминальных городов России — скучать тут не придётся», говориться в описании к ролику.Десятую строчку рейтинга самых опасных городов по версии Варламова заняла Москва. Здесь, по словам блогера, каждую минуту пытаются кого-то убить. Особо опасные места столицы - вокзалы и рынки. Девятое место занял Санкт-Петербург. Во вторую пятерку также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону и город Шахты Ростовской области.На пятой строчке рейтинга разместился Челябинск, на четвертой - Благовещенск.Улан-Удэ в рейтинге самых опасных городов по версии блогера занял почетное третье место.«Когда я делал ролик про движение АУЕ (запрещенная в России организация), нам рассказывали, что оно особенно популярно в Забайкальском крае и Бурятии. И это не удивительно. Ведь Бурятия – один из самых криминальных регионов России. За прошлый год миллион жителей и гостей республики умудрились совершить 22 тысячи преступлений. При этом после пары лет падения в Бурятии опять растет число убийств. К ноябрю их было совершено уже больше, чем за весь прошлый год. Средний рост убийств оценивают в 14% годовых, а в 2019 году процент убийств здесь более чем в три раза превышал средний показатель по стране», - рассказал Илья Варламов.Однако, по словам, блогера, есть места и пострашнее Улан-Удэ. Это Магадан, который расположился на второй строчке рейтинга. Количество убийств в этом городе превышает средний показатель по стране в пять раз.Ну а первое место в рейтинге заняла столица Тывы Кызыл. Здесь на 100 тысяч жителей приходится 35 убийств. Это самый большой показатель по стране, который также превышает среднее число соответствующих преступлений в Мексике и Бразилии, которые считаются одними из опаснейших стран в мире.Фото: скриншот видео