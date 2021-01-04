Бурятия моя, пьющая, нищая, с золотым жильем

Оценить 2020 год можно и в разрезе многочисленных рейтингов



Тут Бурятия традиционно в числе аутсайдеров – по качеству жизни, здоровому образу жизни и зарплатам республика входит в десятку отстающих. Но есть статистика, где регион причислен к списку лидеров.



Не в деньгах счастье



Начнем с денег. В Бурятии среднемесячная заработная плата работников в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, по предварительной оценке, составила 40 412 рублей. Об этом сообщил Бурятстат. По сравнению с прошлым годом, средняя зарплата увеличилась на 7,2%.



Больше всех «заколачивают» работники в сфере добычи полезных ископаемых - 74,7 тыс. рублей. В республике «счастливчиков» с зарплатой выше 100 тысяч – 3,4%. А доля работающих с доходом ниже 15 тысяч, так называемых низкооплачиваемых работников, – 4,6 %.



Наиболее низкая оплата труда в гостиницах и общепите, торговле и СТО.



Больше всего у нас трудится народу в образовании - 16%, чуть меньше - в здравоохранении (13 %), столько же чиновников, военных и социальных работников.



Больше всего в России работников с зарплатами свыше 100 тыс. рублей в 2020 году оказалось на Крайнем Севере и в Москве, лидерами по доле работников с зарплатой менее 15 тыс. рублей стали республики Северного Кавказа.



В Улан-Удэ пить



То, что наш регион далек от ЗОЖ, можно легко понять по пустующим стадионам и очередям в алкогольные отделы. Подтверждение этому и рейтинг «РИА Новости» среди регионов по отсутствию вредных привычек. В основе лежат шесть показателей, характеризующих распространенность основных вредных привычек среди населения.



При расчете рейтинга учитывалось потребление табака и алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Использовались показатели за последние три года (2017 2019).

Наибольшая приверженность вредным привычкам наблюдается в Магаданской и Сахалинской областях, республиках Хакасия и Бурятия. Данные регионы входили в замыкающую группу рейтинга, и по результатам прошлого года не изменились и их места.



Все перечисленные регионы объединяет суровый климат, вносящий определенные коррективы в образ жизни местных жителей. Для входящих в замыкающую рейтинг группу регионов наиболее остро стоят проблемы употребления алкоголя и последствия этого, менее остро – проблемы курения.



В Хакасии и Бурятии уровень продаж алкоголя относительно невысокий, а вот показатели смертности и преступности в состоянии алкогольного опьянения достаточно высоки. Кроме того, для всех регионов в замыкающей пятерке характерны одни из самых высоких по стране показателей преступности в состоянии алкогольного опьянения или связанных с употреблением наркотических средств.



Чемпионы по смогу



Если алкоголь и другие вредные привычки не добили здоровье жителя Бурятии, то поможет смог. Как и в прошлые годы, республика попала в рейтинг регионов с самым грязным воздухом. Помимо Бурятии, от этой же проблемы страдают Самарская и Оренбургская области.



Как отмечается в исследовании, после весеннего локдауна в большинстве регионов рост фиксируемых загрязнений только ускорился. За девять месяцев – с января по сентябрь – число ядовитых выбросов на треть превысило максимум десятилетней давности.



По словам экспертов, под высоким загрязнением понимается содержание в воздухе одного или нескольких веществ, превышающее предельно допустимую концентрацию (ПДК) в десять и более раз. Основные загрязняющие вещества в регионах – бензпирен, крайне токсичный продукт горения и опасный канцероген, а также сероводород – ядовитый газ, образующийся на промышленных предприятиях и свалках. Кроме того, фиксировались случаи загрязнения воздуха свинцом, формальдегидом, этилбензолом, хлоридом водорода, оксидом углерода и диоксидом азота.



В конце года стало известно, что Улан-Удэ попал в федеральный проект «Чистый город». По мнению властей, чтобы решить проблему смога, нужно перейти на электрическое отопление, бездымное топливо и запретить частные котельные.



Золотые новостройки



Из позитивного за год можно отметить рост сознательности автолюбителей. Водители в Бурятии ездят аккуратнее, чем в соседних регионах. Бурятия заняла 38-е место в рейтинге субъектов с наибольшим количеством ДТП с пострадавшими.



За 9 месяцев 2020 года в регионе произошло 208 аварий со 108 потерпевшими на 100 тыс. автомобилей. Также за этот период погибли 72 человека на тысячу пострадавших. Отметим падение количества ДТП в республике на 10,9% по сравнению с прошлым годом. При этом ситуация с ДТП в Бурятии гораздо лучше, чем у соседей. Соседняя, Иркутская область вошла в двадцатку регионов с наибольшим числом дорожных аварий (265 ДТП). А Забайкальский край на 18 строчек выше, чем республика (232 ДТП). Самая низкая аварийность зафиксирована в Чечне, а замыкает рейтинг Тува.



Есть чем гордиться и на рынке жилья. Квартира в Улан-Удэ попала в рейтинг самих дорогих новостроек ДФО. Только в четырех региональных центрах (Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Улан-Удэ) специалисты ЦИАН выявили ценники от 10 млн рублей и выше.



Почетное седьмое место на этой «ярмарке цен» занял пятиэтажный ЖК «Арбатский дворик». На его четвертом этаже находится трехкомнатная квартира площадью 132 квадратных метра. Комплекс находится рядом с пешеходной частью улицы Ленина, прозванной в народе Арбатом. В шаговой доступности - мемориал Победы, набережная Селенги и площадь Советов. Купить объект можно за 10 млн рублей. При этом средний чек на «квадрат» жилья в новостройках вырос до 70 тыс. рублей.



Лев Хандажапов, «Номер один».