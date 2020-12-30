В Улан-Удэ ресторан «Раздолье» рассчитается за свадьбу

Управление Роспотребнадзора временно приостановливает его работу
В Улан-Удэ управление Роспотребнадзора по Бурятии настаивает на временном запрете работы ресторана «Раздолье» (ул. Лимонова, 8а/1 ООО, «Дали») «в целях предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровью людей», сообщили в пресс-службе санитарного ведомства.
В помещении ресторана 25 ноября вопреки актиковидным запретам прошла свадьба, в которой принимали участие 28 человек.
«Это грубое нарушение санитарного законодательства, которое может привести к дальнейшему распространению COVID-19 среди участников мероприятия и жителей республики. Помещение опечатано. Материалы направлены в судебные органы для рассмотрения», - уточнили в управлении.
Фото: pixabay.com
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