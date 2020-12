Клипы группы набрали миллион подписчиков на YouTube





Стремительно набирающая популярность во всем мире монгольская рок-группа The Hu получила «золотую кнопку» за миллион подписчиков на YouTube, сообщает МОНЦАМЭ . Группа с момента своего основания, с 2016 года, набрала десятки миллионов просмотров на музыкальном сервисе Spotify и 137 миллионов просмотров на YouTube.Песни и клипы The Hu смешали в себе хореографию среднеазиатского фольклора и западного рока. Они затрагивают темы, которых обычно не касаются рок-группы: сила природы, уважение к старшим, искренность и красота материнской любви. Одухотворенные произведения группы также прославляли историю Монголии как великой нации воинов.Главную роль в музыке The Hu играют моринхуур, шум варганов, скачущий галопом табун диких лошадей, а также горловое пение и его мистические гармоники. Все это позволяет западному слушателю почувствовать вкус чего-то свободного и дикого. Также эта музыка загадочным образом рисует драматическую картину края, из которой она произошла.Продюсер группы Б.Дашдондог на своей официальной странице в социальной сети заявил, что если бы пандемия коронавируса не распространилась по всему миру, то ребята в 2020 году дали бы в общей сложности 98 концертов, также гастролировали бы по Латинской Америке. Как сообщал «Номер один» , The Hu недавно вновь ворвалась в список журнала Billboard, поднявшись на третье место чарта мировых продаж цифровых песен (World Digital Songs Sales) с оригинальной версией композиции известной американской группы Metallica «Горькая правда» (Sad but True, 1982) на монгольском языке с использованием этнических инструментов. Новый клип за пару дней уже набрал более полумиллиона просмотров в интернете. Напомним, что в августе группа The Hu со своим синглом «Тотем волка» находилась на первом месте чарта песен рок-музыки Billboard в течение двух недель.основана в 2016 году в Улан-Баторе, Монголия. Группа сочетает хэви-метал и традиционное монгольское горловое пение. Некоторые из текстов группы включают старые монгольские военные крики и поэзию. Их первые два видео (Yuve Yuve Yu и Wolf Totem) сразу же распространились по всему миру, собрав более 30 миллионов просмотров . Взрывная реакция на The Hu привела к появлению ряда статей о группе в международных СМИ, таких как NPR , ET India Times , Playboy Mexico, Jack Canal + Fr , Hong Kong 01, DW News Germany и других.Фото: montsame.mn