Глава Бурятии поздравил маму, родившую первого ребенка в 2021 году

Всего к часу дня в республике родились 10 детей
Глава Бурятии Алексей Цыденов поздравил маму, родившую первого ребенка в республике в 2021 году.
Как сообщили в пресс-службе правительства республики, это мальчик, его вес 3660 грамм, рост 52 см. Ребенок родился в 1:05 ночи. Малыш родился здоровым - 8-9 баллов по шкале Апгар.
- Вам всего самого хорошего, ребенку здоровья, бодрости, крепости, чтобы рос умненький. В общем, всего самого наилучшего. И идите за вторым сразу, - пожелал маме глава республики.
Всего к часу дня в Бурятии на свет появилось 10 малышей, 8 в Улан-Удэ и 2 - в районах республики.
Фото и видео: пресс-служба правительства республики
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