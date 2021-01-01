В Бурятии розыгрыш квартиры закончился скандалом

Организаторов мероприятия подозревают в обмане





Многострадальный 2020 год в Бурятии должен был закончиться грандиознейшим розыгрышем квартиры в конкурсе «Доброгив 03». Лицами это гива (конкурс в инстаграм) стали известные в Бурятии блоггеры Лариса Иринцеева, Чимит Жамьянов и Саян Галсандоржиев. Организаторами же выступили ранее никому особо неизвестные Тамир Намсараев и Татьяна Николаева. Розыгрыш квартиры начался ещё почти полгода назад, а закончиться должен был 30 декабря в 19-00 с участием всей команды.

Самое интересное, что чуть позже появилось видео, в котором блоггеры Иринцеева, Жамьянов и Галсандоржиев попытались объяснить, почему получилось так, как получилось и поделились тем, что в какой-то мере тоже чувствуют себя обманутыми. Кроме того, страница «Доброгива 03» была полностью зачищена. Выигравший же квартиру парень удалился из соцсетей.









Однако гив прошел явно не так, как ожидали его участники. Организатор Тамир Намсараев, сославшись на то, что второму организатору Татьяне Николаевой стало внезапно плохо, перенес проведение розыгрыша на час вперед. При этом на мероприятие не были приглашены блоггеры, которые могли бы обеспечить его честность и непредвзятость. По словам зрителей и участников, розыгрыш прошел скомкано и не так, как должен был. Участвовавшие люди почувствовали подвох в проведении мероприятия.По итогу вышло, что участники конкурса оказались недовольны, блоггеры попали впросак и даже спонсоры мероприятия тоже в пролёте. Деньги спонсоров и должны были компенсировать стоимость разыгранной квартиры, но почувствовавшие себя обманутыми люди гневно отписываются от рекламных страниц, соответственно, рекламодатель получил даже обратный эффект.Было ли мошенничество, и кто на самом деле извлек выгоду из этой ситуации, пока не понятно. Понятно одно, что старая добрая поговорка про бесплатный сыр до сих пор актуальна.Гивы – это конкурсы в инстаграм, по итогам которых блогеры зарабатывают деньги на спонсорах, спонсоры получают подписчиков на свои аккаунты, а подписчики в свою очередь получают возможность получить призы. Считаются быстрым способом набрать активную и живую аудиторию в свой аккаунт инстаграм с помощью блогеров.Фото: скриншот видео