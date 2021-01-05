Спортсменка из Бурятии стала «героиней» допингового скандала

Биатлонистка Виктория Коновалова, выступающая за Красноярск, дисквалифицирована на четыре года



Союз биатлонистов России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА принял решение дисквалифицировать биатлонистку Викторию Коновалову на четыре года за нарушение общероссийских антидопинговых правил, начиная с 15 декабря 2020 года, сообщил



Дисквалифицированная на четыре года российская биатлонистка Виктория Коновалова сдала положительную допинг-пробу на оксандролон, сообщили



В допинг-пробе Коноваловой обнаружены метаболиты оксандролона. Это вещество является анаболическим стероидом. Ранее виновным в употреблении оксандролона был признан завершивший карьеру российский биатлонист Евгений Устюгов. Он был дисквалифицирован на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Обвинения основывались на анализах допинг-проб, взятых в 2013 году.



«Союз биатлонистов России проводит большую работу по пропаганде антидопинга и этот прискорбный случай с 20-летней спортсменкой лишь укрепляет нас в уверенности усиления этой работы до полного искоренения допинга в нашем виде спорта», - подчеркивается в заявлении союза. Совместно с региональной федерацией биатлона он проводит служебное расследование по поводу допинг-нарушения Виктории Коноваловой.







Виктория Коновалова родилась и выросла в селе Новоильнск Заиграевского района республики. На протяжении девяти лет активно занималась лыжным спортом под руководством тренеров заиграевской ДЮСШ - супругов Петра и Нины Матушкиных. В 2018 году, после окончания Новоильинского агротехнического лицея, она переехала в Красноярск, где увлеклась биатлоном. У нашей землячки были шансы отобраться на первенство мира. Увы, но сбыться им пока не суждено.



Фото: instagram.com

Союз биатлонистов России на основании и во исполнение решения Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА принял решение дисквалифицировать биатлонистку Викторию Коновалову на четыре года за нарушение общероссийских антидопинговых правил, начиная с 15 декабря 2020 года, сообщил сайт российского антидопингового агентства Дисквалифицированная на четыре года российская биатлонистка Виктория Коновалова сдала положительную допинг-пробу на оксандролон, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА).В допинг-пробе Коноваловой обнаружены метаболиты оксандролона. Это вещество является анаболическим стероидом. Ранее виновным в употреблении оксандролона был признан завершивший карьеру российский биатлонист Евгений Устюгов. Он был дисквалифицирован на основании данных, полученных из московской антидопинговой лаборатории. Обвинения основывались на анализах допинг-проб, взятых в 2013 году.«Союз биатлонистов России проводит большую работу по пропаганде антидопинга и этот прискорбный случай с 20-летней спортсменкой лишь укрепляет нас в уверенности усиления этой работы до полного искоренения допинга в нашем виде спорта», - подчеркивается в заявлении союза. Совместно с региональной федерацией биатлона он проводит служебное расследование по поводу допинг-нарушения Виктории Коноваловой. Как рассказывал «Номер один» , спортсменка из Заиграевского района Бурятии Виктория Коновалова удачно выступила на втором этапе Кубка России по биатлону среди юниорок, взяв призовые места. Соревнования проходили с 1 по 7 декабря года в Тюменской области, в центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Сейчас начался третий отборочный этап.Виктория Коновалова родилась и выросла в селе Новоильнск Заиграевского района республики. На протяжении девяти лет активно занималась лыжным спортом под руководством тренеров заиграевской ДЮСШ - супругов Петра и Нины Матушкиных. В 2018 году, после окончания Новоильинского агротехнического лицея, она переехала в Красноярск, где увлеклась биатлоном. У нашей землячки были шансы отобраться на первенство мира. Увы, но сбыться им пока не суждено.Фото: instagram.com