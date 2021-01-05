Монголия второй год подряд отменяет Цагаан сар

Населению страны рекомендуется встречать Новый год по лунному календарю дома, публичных мероприятий не будет



В Монголии в этом году в масштабах страны отменены все публичные мероприятия, связанные с празднованием национального праздника Цагаан сар - Нового года по лунному календарю, чтобы смягчить негативные последствия коронавирусной пандемии в стране. Об этом, представляя итоги вчерашнего заседания Кабмина, заявил вице-премьер Я.Содбаатар, сообщает



«Учитывая вспышку коронавируса нового типа SARS-CoV-2 впервые в соседнем Китае в конце декабря 2019 года, празднование Цагаан сар отменялось однажды в прошлом году и на этот раз также решено его отменить», — подчеркнул Я.Содбаатар.



«В связи с растущим распространением пандемии COVID-19 в мире многие европейские страны не праздновали или ограничили массовые мероприятия, связанные с Рождеством и Новым годом. Также многие азиатские страны решили не отмечать традиционный праздник Новый год по лунному календарю и не собирать много людей в одном месте», - сказал Я.Содбаатар.



Кроме того, режим всеобщей повышенной готовности или строгий карантин в Улан-Баторе будет продлен на пять дней. Такое решение принято на внеочередном заседании правительства 4 января. Чтобы сдержать распространение коронавируса, правительство ранее приняло решение ввести строгий карантин в Улан-Баторе с 23 декабря по 6 января. Однако эта мера не привела к снижению числа случаев коронавирусной инфекции, в столице были зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19 с неопределенными источниками, поэтому правительство приняло решение продлить срок строгого карантина на четыре дня на основании рекомендаций 11 специализированных организаций, в том числе минздрава, Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) и совета ученых и экспертов.



В то же время, по словам Я.Содбаатара, принимаются конкретные решения по ослаблению карантинного режима после 06:00 часов 11 января и возвращению в нормальное состояние торговли, промышленности и сферы услуг.



По состоянию на 5 января в стране официально зарегистрированы 1 308 случаев коронавирусной инфекции, стационарно лечатся 413 пациентов от коронавируса. За сутки от COVID-19 вылечились еще шесть человек. Начальник отделения мониторинга и исследования НИЦИЗ А.Амбасэлмаа уточнила, что 22 зарегистрированных в стране новых случая заражения коронавирусом выявлены среди контактов из очагов инфекции Улан-Батора. В результате общее число заболевших коронавирусом в столице Монголии - 491 человек. В аймаках Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Говьсумбэр, Орхон, Дорноговь и Архангай за последние 24 часа новых случаев заболевания не зарегистрировано.



Фото: montsame.mn В Монголии в этом году в масштабах страны отменены все публичные мероприятия, связанные с празднованием национального праздника Цагаан сар - Нового года по лунному календарю, чтобы смягчить негативные последствия коронавирусной пандемии в стране. Об этом, представляя итоги вчерашнего заседания Кабмина, заявил вице-премьер Я.Содбаатар, сообщает МОНЦАМЭ «Учитывая вспышку коронавируса нового типа SARS-CoV-2 впервые в соседнем Китае в конце декабря 2019 года, празднование Цагаан сар отменялось однажды в прошлом году и на этот раз также решено его отменить», — подчеркнул Я.Содбаатар.«В связи с растущим распространением пандемии COVID-19 в мире многие европейские страны не праздновали или ограничили массовые мероприятия, связанные с Рождеством и Новым годом. Также многие азиатские страны решили не отмечать традиционный праздник Новый год по лунному календарю и не собирать много людей в одном месте», - сказал Я.Содбаатар.Кроме того, режим всеобщей повышенной готовности или строгий карантин в Улан-Баторе будет продлен на пять дней. Такое решение принято на внеочередном заседании правительства 4 января. Чтобы сдержать распространение коронавируса, правительство ранее приняло решение ввести строгий карантин в Улан-Баторе с 23 декабря по 6 января. Однако эта мера не привела к снижению числа случаев коронавирусной инфекции, в столице были зафиксированы новые случаи заболевания COVID-19 с неопределенными источниками, поэтому правительство приняло решение продлить срок строгого карантина на четыре дня на основании рекомендаций 11 специализированных организаций, в том числе минздрава, Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) и совета ученых и экспертов.В то же время, по словам Я.Содбаатара, принимаются конкретные решения по ослаблению карантинного режима после 06:00 часов 11 января и возвращению в нормальное состояние торговли, промышленности и сферы услуг.По состоянию на 5 января в стране официально зарегистрированы 1 308 случаев коронавирусной инфекции, стационарно лечатся 413 пациентов от коронавируса. За сутки от COVID-19 вылечились еще шесть человек. Начальник отделения мониторинга и исследования НИЦИЗ А.Амбасэлмаа уточнила, что 22 зарегистрированных в стране новых случая заражения коронавирусом выявлены среди контактов из очагов инфекции Улан-Батора. В результате общее число заболевших коронавирусом в столице Монголии - 491 человек. В аймаках Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Говьсумбэр, Орхон, Дорноговь и Архангай за последние 24 часа новых случаев заболевания не зарегистрировано.Фото: montsame.mn